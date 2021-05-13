عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل الأختيار 2 الحلقة 30 .. تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة بعد تصدرها جوجل

الاختيار
الاختيار

تمكنت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2 من تصدر مؤشر البحث جوجل، حيث بدأت  الحلقة بتوثيق عملية القبض على محمود عزت -القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية- إذ يتلقى جهاز الأمن الوطني إخبارية بتواجد محمود عزت، في فيلا بالتجمع الخامس، وعدم صحة ما رددت له الجماعة بتواجده خارج مصر.


ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لعملية القبض على الخلية التي خططت لاستهداف الرئيس السيسي، وضرب طائرته الرئاسية باستخدام سلاح الدوشكة، مستغلين برجا سكنيا تحت الإنشاء بجوار المطار. 


ويتوجه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) للقبض على الإرهابي صقر، ويتم العثور في شنطته على سلاح رشاش ومجموعة كتب، ويعترف بالتخطيط للعملية، وتلقيه تدريبات في السودان، ويتم عرض فيديوهات وثائقية لأحد ضباط المباحث، المشاركين في القبض على العناصر، وروى واقعة استشهاد الضابط ماجد عبد الرازق. 


ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لجنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، وعرضت الحلقة أيضا كلمة لزوجة الشهيد البطل محمد مبروك، تروي فيه يوم استشهاده.


وعرضت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لقاءات بعدد من زوجات شهداء الشرطة وأهلهم، وشهود عيان، واعترافات من الإرهابيين في عدة وقائع، لتوثيق أعمال رجال الشرطة البطولية وافتدائهم الوطن بأرواحهم، بداية من زوجة البطل محمد مبروك، التي روت تفاصيل يوم استشهاده، وزوجة الضابط محمد وحيد. 

بشرى: الاختيار حالة استثنائية ويؤسس للدراما التوثيقية

أمير كرارة لـ كريم عبد العزيز :أجمد واحد في مصر


وعرضت الحلقة شهادة فتاة من سكان منطقة الطالبية، روت فيها لحظة استشهاد الضابط ضياء فتحي عبد الجواد (خبير المفرقعات) أثناء تفكيكه عبوة ناسفة، ووثقت الحلقة لعدد من العمليات الإرهابية مثل(استهداف الكنيسة المرقسية بالعباسية، والقبض على الارهابي الليبي المسماري، وعملية الواحات).


وعرضت نهاية الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، قائمة كاملة لشهداء رجال الشرطة الذين افتدوا الوطن بأرواحهم، مع أغنية خاصة للفنان احمد سعد، ونوه صناع المسلسل على تتر النهاية، بعرض جزء ثالث للمسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني 2022.

 

 

الاختيار الاختيار 2 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار 2 الشهيد البطل محمد مبروك مسلسل الاختيار

موضوعات متعلقة

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

في البلد قائد عظيم.. أبطال الاختيار يغنون أوبريت إحنا مش بتوع حداد

ترشيحاتنا

رسميًا.. نقل نهائي دوري الأبطال بين تشيلسي ومانشستر سيتي من تركيا

رجال الاعمال: المشروعات القومية وراء انتعاش السوق العقاري والنمو الاقتصادي في مصر

رسميا.. إنفينكس تكشف النقاب عن سلسلة Note 10.. سعر ومواصفات

أنباء عن عملية دهس لمستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

توصيل الأدوية لـ 3500 من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم ببورسعيد

١,٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال إبريل الماضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

وفاة حماة حمو بيكا

شاهد | أول صور لشحنة لقاح سينوفارم الصيني بعد وصولها مطار القاهرة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ