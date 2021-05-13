مسلسل الأختيار 2 الحلقة 30 .. تعرف على أحداث الحلقة الأخيرة بعد تصدرها جوجل

تمكنت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2 من تصدر مؤشر البحث جوجل، حيث بدأت الحلقة بتوثيق عملية القبض على محمود عزت -القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية- إذ يتلقى جهاز الأمن الوطني إخبارية بتواجد محمود عزت، في فيلا بالتجمع الخامس، وعدم صحة ما رددت له الجماعة بتواجده خارج مصر.



ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لعملية القبض على الخلية التي خططت لاستهداف الرئيس السيسي، وضرب طائرته الرئاسية باستخدام سلاح الدوشكة، مستغلين برجا سكنيا تحت الإنشاء بجوار المطار.



ويتوجه الضابط زكريا يونس (كريم عبد العزيز) للقبض على الإرهابي صقر، ويتم العثور في شنطته على سلاح رشاش ومجموعة كتب، ويعترف بالتخطيط للعملية، وتلقيه تدريبات في السودان، ويتم عرض فيديوهات وثائقية لأحد ضباط المباحث، المشاركين في القبض على العناصر، وروى واقعة استشهاد الضابط ماجد عبد الرازق.



ووثقت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لجنازة الشهيد ماجد عبد الرازق، وعرضت الحلقة أيضا كلمة لزوجة الشهيد البطل محمد مبروك، تروي فيه يوم استشهاده.



وعرضت الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، لقاءات بعدد من زوجات شهداء الشرطة وأهلهم، وشهود عيان، واعترافات من الإرهابيين في عدة وقائع، لتوثيق أعمال رجال الشرطة البطولية وافتدائهم الوطن بأرواحهم، بداية من زوجة البطل محمد مبروك، التي روت تفاصيل يوم استشهاده، وزوجة الضابط محمد وحيد.



وعرضت الحلقة شهادة فتاة من سكان منطقة الطالبية، روت فيها لحظة استشهاد الضابط ضياء فتحي عبد الجواد (خبير المفرقعات) أثناء تفكيكه عبوة ناسفة، ووثقت الحلقة لعدد من العمليات الإرهابية مثل(استهداف الكنيسة المرقسية بالعباسية، والقبض على الارهابي الليبي المسماري، وعملية الواحات).



وعرضت نهاية الحلقة الثلاثون والأخيرة لمسلسل الاختيار 2، قائمة كاملة لشهداء رجال الشرطة الذين افتدوا الوطن بأرواحهم، مع أغنية خاصة للفنان احمد سعد، ونوه صناع المسلسل على تتر النهاية، بعرض جزء ثالث للمسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني 2022.