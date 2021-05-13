الأردن يرسل قافلة مساعدات إنسانية للفلسطينيين

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية، بالتعاون مع الحكومة والقوات المسلحة الأردنية، اليوم الخميس، قافلة مساعدات طبية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، سيرت الهيئة أولى قوافل المساعدات الطبية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القدس ورام الله.

جاء ذلك استجابة للتوجيهات الملكية الأردنية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للقطاع الخاص الأردني.

وتبرعت شركة أدوية خاصة بأدوية متنوعة لاستخدامات العمليات الجراحية والتخدير، فضلا عن المضادات الحيوية، بقيمة مليون و600 ألف دولار.

وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، إنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية بإرسال مساعدات طبية عاجلة للأشقاء الفلسطينيين، باشرت الهيئة، على الفور، بتجهيز القافلة لإيصالها وبأسرع وقت ممكن ضمن جسر بري لدعم الأشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

وأشار الشبلي إلى أنه تم "تسيير قافلة أولى بقيمة تزيد على 1.6 مليون دولار من المستلزمات الطبية إلى الضفة الغربية وغزة".

