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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال مكالمة هاتفية.. شكري ولافروف يبحثان التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

سامح شكري وسيرجي
سامح شكري وسيرجي لافروف

بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مكالمة هاتفية آخر تطورات التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الخارجية الروسية أن لافروف وشكري تبادلا خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الخميس الآراء بالتفصيل حول المسائل الملحة المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التطورات في القدس الشرقية.

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وذكر البيان أن الوزيرين "أعربا عن بالغ قلقهما إزاء التصعيد الخطيرة من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ودعا إلى وضع حد في أسرع وقت ممكن للعنف الذي يهدد بمزيد من التصعيد".

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف وشكري أكدا سعي موسكو والقاهرة المشتركة إلى مواصلة تنسيق جهودهما بشكل وثيق من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة، لاسيما من خلال تفعيل آلية "الرباعية" الخاصة بتسوية النزاع في الشرق الأوسط (وهي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي).

وأجرت روسيا في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" المسيطرة على غزة في مسعى لتهدئة التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية.

فلسطين إسرائيل غزة روسيا مصر حماس

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