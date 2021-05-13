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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

توصيل الأدوية لـ 3500 من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم ببورسعيد

صدى البلد

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن تسليم الأدوية لـ 3500 منتفع بالتأمين الصحي الشامل من أصحاب الأمراض المزمنة بمنازلهم في بورسعيد ضمن مبادرة توصيل الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة بمحل إقامتهم، والتي أطلقتها الهيئة أمس الأربعاء وتستمر طوال أيام العيد.

 

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، علي جهود الهيئة وكافة العاملين بها وبمنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لتوفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمرضى، وتيسير حصولهم عليها، لافتًا إلى أن إطلاق الهيئة مبادرة تسليم الأدوية أمس جاء تسهيلًا على المواطنين لتلقي الخدمات وحصولهم على جرعات الأدوية المقرر صرفها لهم خلال فترة العيد، إضافة إلى العمل على تقليل فرص انتقال عدوى فيروس كورونا بين الأفراد وخاصة بين أصحاب الأمراض المزمنة كونهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس والأكثر تأثرًا بمخاطره ومضاعفاته.

 

وأشار  الدكتور أحمد السبكي، إلى استمرار عمل المراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة في بورسعيد طوال أيام العيد وكامل استعدادهما لتقديم الخدمات الطارئة إن وُجِدت، والتي تقدم نحو 80% من الخدمات الصحية والأساسية التي يحتاجها المرضى، وذلك مع تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا لحماية المرضى وذويهم والأطقم الطبية والمجتمع ككل من الإصابة بالفيروس، و كذلك الحفاظ على المنشآت الصحية خالية من عدوى الفيروس (كوفيد19).

 

وتابعت الهيئة: أنه سادت حالة من الفرحة والسعادة بين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتوصيل الأدوية الخاصة بهم للمنازل معربين عن تقدير هيئة الرعاية الصحية لهم وحرصها الشديد على راحتهم خاصة في ظل جائحة كورونا باعتبارهم عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وأكدوا أن ما تقوم به الهيئة هو تطور في تميز الخدمة ورفع العبء عن كاهل المرضى وتسهيلًا عليهم.

 

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، أطلقت أمس الأربعاء مبادرة تسليم الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد في منازلهم وذلك للمستحقين صرف تلك الأدوية خلال فترة العيد تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمات الصحية، كما خصصت الهيئة رقم (01555299221) لتلقي طلبات تسليم الأدوية للمرضى خلال ذات الفترة.

فيروس كورونا جائحة كورونا فيروس كورونا التامين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية وزير الصحة والسكان

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