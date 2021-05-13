الكرملين: لا بديل عن التسوية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل

قال الكرملين، أن روسيا تبذل جهودا من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين الحالي.

وحسب "روسيا اليوم"، أكد الكرملين علي ضرورة أن يدرك الجانبان أنه لا بديل عن التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وكانت روسيا، دعت أمس الأربعاء، إلى عقد اجتماع عاجل للرباعية الدولية لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعقد مؤتمر عاجل للرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط، لبحث التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف لافروف وهو يتحدث إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لقد توصلنا اليوم إلى رأي مشترك مفاده بأن المهمة الأكثر إلحاحًا هي عقد اجتماع اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين - روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

كما طالبت روسيا أمس، إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل فوري.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تدين العنف ضد المدنيين، منددة بكل الخطوات التي تعرقل إعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الروسية إنها تدين بشدة كل مظاهر العنف بحق السكان المدنيين، مضيفة أن موسكو تدعو أيضا إلى الاحترام الكامل لوضع الأماكن المقدسة في المنطقة.

كما أشارت إلى أن موسكو تدعو للوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.