عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكرملين: لا بديل عن التسوية السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل

علم روسيا
علم روسيا

قال الكرملين، أن روسيا تبذل جهودا من أجل خفض التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين الحالي.

وحسب "روسيا اليوم"، أكد الكرملين علي ضرورة أن يدرك الجانبان أنه لا بديل عن التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

إسرائيل: قتلنا 100 من حماس.. وغارات وقصف عنيف على غزة

قصف جوي إسرائيلي عنيف على غزة.. واستهداف مقر أمني لحماس

وكانت روسيا، دعت أمس الأربعاء، إلى عقد اجتماع عاجل للرباعية الدولية لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية، طالب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بعقد مؤتمر عاجل للرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط، لبحث التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف لافروف وهو يتحدث إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "لقد توصلنا اليوم إلى رأي مشترك مفاده بأن المهمة الأكثر إلحاحًا هي عقد اجتماع اللجنة الرباعية للوسطاء الدوليين - روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي".

كما طالبت روسيا أمس، إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية بشكل فوري.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو تدين العنف ضد المدنيين، منددة بكل الخطوات التي تعرقل إعادة إطلاق المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية.

وقالت الخارجية الروسية إنها تدين بشدة كل مظاهر العنف بحق السكان المدنيين، مضيفة أن موسكو تدعو أيضا إلى الاحترام الكامل لوضع الأماكن المقدسة في المنطقة.

كما أشارت إلى أن موسكو تدعو للوقف الفوري والكامل للأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

روسيا إسرائيل فلسطين وزير الخارجية الروسي الأوضاع في غزة

موضوعات متعلقة

يلا بينا .. رامز أمير يروج لمسلسل "نجيب زاهي زركش"

دعاء وداع شهر شعبان واستقبال رمضان

علي الحجار: حفظت جزء كبير من القرآن الكريم وأسجله بصوتي..فيديو

المستشار سُليمان عبدالغفار يَكْتُب: لِقاء الشَرْقِ والغَرْبْ بَيْن جوتَه وحافِظْ الشيرازي (2-2)

ترشيحاتنا

رسميًا.. نقل نهائي دوري الأبطال بين تشيلسي ومانشستر سيتي من تركيا

رجال الاعمال: المشروعات القومية وراء انتعاش السوق العقاري والنمو الاقتصادي في مصر

رسميا.. إنفينكس تكشف النقاب عن سلسلة Note 10.. سعر ومواصفات

أنباء عن عملية دهس لمستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

توصيل الأدوية لـ 3500 من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم ببورسعيد

١,٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال إبريل الماضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

وفاة حماة حمو بيكا

شاهد | أول صور لشحنة لقاح سينوفارم الصيني بعد وصولها مطار القاهرة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ