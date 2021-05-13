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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يؤدي صلاة العيد مع العاملين في مسجد مطار القاهرة ويتفقد مباني الركاب.. صور

وزير الطيران يهنئ
وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد

أدى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الملك فيصل بمطار القاهرة الدولي مع عدد من العاملين بالوزارة وشركاتها التابعة ، ثم قام بجولة تفقدية  لعدد من المواقع المختلفة لمتابعة سير العمل أول أيام عيد الفطر المبارك بمرافقة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة .


بدأت الجولة بتفقد مبنى الركاب رقم 3  للوقوف على انتظامية حركة السفر والوصول بالصالات و الإطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية في ظل جائحة كورونا و كذا تفقد حركة المهبط ومتابعة منطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات ومكتب مبيعات مصرللطيران و الأسواق الحرة واستراحات الخدمة المميزة واستراحات درجة رجال الأعمال ، ثم اعقبها بزيارة لبرج المراقبة لمتابعة الحركة الجوية وانتظام حركة التشغيل وكذا زيارة مركز العمليات المتكامل التابع لمصرللطيران IOCC لمتابعة انتظامية جدول تشغيل الرحلات .


وخلال الجولة ألتقي وزير الطيران بعدد من العاملين بالمطار  ورجال الشرطة والجمارك والحجر الصحي وغيرها من الجهات العاملة بالمطار وهنأهم بعيد الفطر  مشيدا بدورهم المشرف وتواجدهم فى مواقع عملهم أول أيام العيد والتعاون المثمر بين جميع الجهات العاملة بالمطار ،كما شدد  الطيار محمد منار علي ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمطار وعلى متن الطائرات وكافة المباني والمنشآت للحفاظ على صحة وسلامة الركاب والعاملين بالقطاع و وجه سيادته بتذليل كافة العقبات وتسهيل  كافة الإجراءات  امام المسافرين وتقديم خدمات متميزة الى جميع العملاء .


و إلتقى وزير الطيران بعدد من المسافرين و هنأهم بمناسبة عيد الفطر المبارك و إستمع إلى أرائهم و مدى رضاءهم على مستوى الخدمة المقدمة لهم بالمطار و على متن الطائرات.


وفي نهاية الجولة وجه الطيار محمد منار التهنئة لكافة العاملين بقطاع الطيران المدني متمنياً لهم مزيد من التقدم والنجاح من أجل إستكمال مسيرة التنمية  بقطاع الطيران المدني المصري وتقديم خدمة تليق بضيوف جمهورية مصر العربية .

وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد 
وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد 
وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد 
وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد 
وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد 
وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد 
وزير الطيران يهنئ العاملين في مطار القاهرة بالعيد 

 

وزير الطيران مسجد مطار القاهرة مطار القاهرة اخبار وزارة الطيران عيد الفطر المبارك

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