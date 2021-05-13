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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حوادث عيد الفطر

نيابة أطسا بالفيوم تنتدب مهندس لمعاينة اصطدام سيارة شرطة بشجرة وإصابة 4 أفراد أمن

صدى البلد

 

قررت نيابة مركز أطسا بمحافظة الفيوم انتداب المهندس الفني بمرور الفيوم ، لأعداد تقرير فنى فى حادث  تصادم سيارة شجرة بشجرة  الذى وقع اليوم  بقرية الغرق مركز أطسا والذى نتج عنه إصابة 4 أفراد شرطة .

 

أصيب أمين شرطة و3 خفراء، اليوم الخميس، في حادث تصادم لسيارة شرطة «بوكس» بشجرة في منطقة العوينات التابعة للوحدة المحلية بالغرق في مركز إطسا بالفيوم.

 

كان  اللواء رمزي البسيوني مدير أمن الفيوم قد تلقى أخطارا من إخطاراً من العميد أسامة أبو طالب، مأمور مركز شرطة إطسا بالحادث.

تبين من التحقيقات أن سيارة شرطة كانت تقل بعض أمنا ء الشرطة والخفراء د ، أثناء مرورها بقرية الغرق مركز أطسا  ،  أصطدم قائدها بشجرة بالطريق العام.

أسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة  و3 خفراء بإصابات متفرقة ، تم نقلهم  بسيارات الإسعاف الى مستشفى الفيوم العام للعلاج ، وتحطم سيارة الشرطة .

ننشر أسماء المصابين فى حادث انقلاب سيارتين سفارى بوادى الحيتان بالفيوم

تم تحرير محضر بالحادث ، وأحيل الى نيابة أطسا التي أصدرت قرارها المتقدم .

 

 

نيابة اطسا سيارة شرطة قرية الغرق الفيوم اخبار الحوادث

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