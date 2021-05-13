يحيى خالد في مواجهة نانت الفرنسي في دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

تقام اليوم الخميس مباراة ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد بين نادي فيزبريم المجري الذي يلعب في صفوفه يحيى خالد و نادي نانت الفرنسي

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة و سوف تذاع المباراة على قنوات أون تايم سبورت المصرية .

يقدم النجم المصري موسما رائعا مع فريقه المجري هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة اليد حيث قام بتسجيل 49 هدف بنسبة نجاح 67%

قام بـ 21 صناعة هدف و قام بـ 10 ستيل للكرة

و قام بتسجيل 7 رميات جزائية من 8

وكان يحيى خالد من ضمن كتيبة منتخب مصر التي شاركت في بطولة العالم الأخيرة وحصل على المركز السابع في البطولة و الجميع ينظر للاعب المنتخب المصري أنه من ضمن أفضل المواهب الشابة في عالم كرة اليد .