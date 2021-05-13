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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الداخلية تضبط 1304 قضايا تموينية متنوعة من بينها أكثر من 12 طن دواجن فاسدة

صدى البلد

 تمكنت شرطة التموين، خلال 24 ساعة، من ضبط 1304 قضايا تموينية متنوعة من بينها أكثر من 12 طن دواجن فاسدة.


جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.. 


كانت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، قد واصلت حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.


وشمل أبرز هذه النتائج ضبط أكثر من 12 طن "مفروم دواجن – هياكل دواجن – شيش دواجن" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة الشرقية.


كما تم ضبط 3 أطنان و500 كجم "مخللات" معبأة داخل براميل منتج نهائي و2 طن "ملح طعام" معبأ داخل شكائر بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطراً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المخللات بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية. 


في السياق ذاته ، تم ضبط 200٫000 قطعة "كمامة" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية.


وتم ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي – بمحافظة الجيزة لاستيلائه على (465302 جنيه) من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يومياً دون إنتاجه فعلياً والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.


ونجحت شرطة التموين في ضبط (8427 قطعة مستلزمات طبية "منظم أكسجين – مستلزمات أكسجين" بدون مستندات مجهولة المصدر – 198 إسطوانة "أكسجين" قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر المتداول) .. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتعبئة إسطوانات الأكسجين وتجارة المستلزمات الطبية) بمحافظة القاهرة وضبط 18100 وحدة ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق مجهولة المصدر – 14000 قطعة "فلتر سجائر" بدون مستندات مجهولة المصدر – 830 عبوة سجائر مهربة جمركيا وبدون مستندات "مجهولة المصدر" -1090 عبوة "تبغ – معسل" مهربة جمركيًا بدون مستندات مجهولة المصدر).. بحوزة (مالك محل للسلع الغذائية والسجائر والخردوات بدون ترخيص) بمحافظة القاهرة. 


وتم ضبط 6 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمحافظة كفر الشيخ.


كما تم ضبط 5 أطنان "أعلاف حيوانية" بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات الأثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية، فضلا عن ضبط (المدير المسئول عن مستودع بوتاجاز – بمحافظة القاهرة) لتجميعه (330 أسطوانة بوتاجاز كبيرة وصغيرة الحجم قام المذكور بتجميعها وعدم إثباتها بالدفتر الخاص بالمستودع للاتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي.. وتم تقدير بقيمة مالية 51300 جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

شرطة التموين التموين مخللات الجيزة أعلاف كفرالشيخ

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