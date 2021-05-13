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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أنباء عن عملية دهس لمستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

عملية دهس في إسرائيل
عملية دهس في إسرائيل

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، أنباء عن محاولة دهس مستوطنين إسرائيليين قرب مستوطنة جفعات أساف بالضفة الغربية.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، نشر 10 وحدات إضافية من شرطة حرس الحدود لدعم الشرطة الإسرائيلية في السيطرة على المصادمات بين السكان العرب واليهود في مدن إسرائيل.

وأكد جانتس أن الجيش الإسرائيلي لن يشارك في عمليات حفظ الأمن لأنها ليست من مهامه، وسط تكهنات عن خلاف مكتوم بين جانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن نشر الجيش لحفظ الأمن في المدن.

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وكان نتنياهو أعلن أمس عبر حسابه بموقع "تويتر" عزمه نشر قوات عسكرية عند الحاجة لدعم الشرطة في مهام حفظ النظام.

وكتب نتنياهو في تغريدة: "سنستعيد النظام والقدرة على إدارة البلاد إلى المدن الإسرائيلية في كل مكان. إلى جميع المدن، إلى المدن المختلطة، إلى المدن اليهودية، إلى كل مكان".

وأضاف نتنياهو: "أوعزت للشرطة باعتماد صلاحيات تتعلق بحالات الطوارئ وبتعزيزها بقوات تابعة لحرس الحدود وبفرض حظر التجوال وفق الحاجة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أعتزم أيضا إرسال قوات عسكرية وفقا للقانون القائم وعند الحاجة – سنسن قانونا آخر. يجب علينا أن نقول لأفراد الشرطة وللجنود إننا نرسلهم بغية الحفاظ على النظام العام فسنفعل كل شيء لكي يتمتعوا بجميع الصلاحيات ويتلقوا القوات المطلوبة لتنفيذ المهمة".

وأفادت قناة "سكاي نيوز" بإصابة إسرائيلي في عملية طعن بمدينة اللد الإسرائيلية جنوب شرق تل أبيب، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 20 مواطنًا عربيًا وسط استمرار المصادمات بين السكان العرب واليهود.

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأربعاء، فرض حظر تجوال في مدينة اللد للسيطرة على الوضع.

ونقلت وسائل إعلام متفرقة، عن شرطة الاحتلال قولها، إنه تم إعلان فرض حظر التجوال بدءًا من الساعة 8 مساء وحتى الـ 4 صباح من اليوم التالي، بسبب المواجهات.

فلسطين إسرائيل القدس غزة الضفة الغربية حماس الجيش الإسرائيلي دهس مستوطنة

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