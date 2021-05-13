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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

للوقاية من كورونا في العيد.. 10 نصائح من عضو اللجنة العليا للفيروسات

أرشيفية
أرشيفية

اعتادت الأسر المصرية في الأعياد الخروج إلى المنتزهات والأماكن العامة للتنزه وقضاء الأوقات السعيدة مع أفراد العائلة، ولكن جاءت كورونا بما لا تشتهى الأنفس وأطاحت بكل عادات الأسر المصرية من التنزه والتجمع الأسرى في العيد.

 

واتخذت الحكومة المصرية بعض الإجراءات التى من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" التى صرح بها رئيس  الوزراء في مؤتمر صحفي وجاءت كالتالى:

- غلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافيتيريات والكافيهات والمطاعم ودور السينما والمسارح من الساعة التاسعة مساءً، للحد بصورة كبيرة جدًا من التزاحم الذي تشهده هذه المناطق

- غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

- السماح للمساجد التى تقام بها صلاة الجمعة فقط بإقامة صلاة العيد بنفس الإجراءات الإحترازية.

 

ولهذا يعرض "صدى البلد" 10 النصائح على لسان الدكتورة وجيدة أنور عضو اللجنة العليا للفيروسات لتجنب خطر الإصابة بفيروس كورونا.

 

1- يجب اتباع الإجراءات الاحترازية عن الخروج من المنزل. 

2- يجب حظر التجمعات والزيارات العائلية في الأعياد وباقي الايام لتجنب انتشار الفيروس.

3- الأطفال من أسباب انتشار فيروس كورونا في العائلات نتيجة ذهابهم إلى المدارس والنوادى والخروجات، ولذلك يجب علينا أخذ الحيطة وتوعية الأطفال بأخذ الإجراءات الاحترازية.

4- يجب أخذ اللقاح بدون تردد ولا خوف لمنع انتشار هذا الفيروس ولحماية أنفسنا من خطر الإصابة.

5- يجب مراعاة النظافة الشخصية وغسل الأيدى باستمرار لمدة 20 ثانية.

6- الاهتمام بالصحة الشخصية وممارسة الرياضة وأكل الفواكه الطازجة لتقوية الجهاز المناعى. 

7- الجلوس في البيت واتباع الإجراءات التى أعلنتها الحكومة للحفاظ على السلامة العامة.

8- عدم السفر خلال الأعياد و الاختلاط بعدد كبير من الناس.

9- الالتزام بارتداء الكمامة بإستمرار وعدم خلها في الأماكن العامة.

10- عدم الاستهانة بالفيروس وما يسببه من أعراض، والتعامل معه بجدية وحذر.

 

إجراءات وزارة الصحة لمواجهة كورونا

وكانت قد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق عن اتخاذ إجراءات إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي، بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، بحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، وعدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحي والطب الوقائي، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم.

 

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.

وتابع " مجاهد" أن الوزيرة أكدت أن الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي تحورات جديدة للفيروس.

 

وذكر "مجاهد" أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كافة الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مشيرًا إلى مناظرة 5 ملايين و 411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.

كورونا عضو اللجنة العليا للفيروسات وجيدة أنو العيد فيروس كورونا

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