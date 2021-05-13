عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، عن استهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في غزة.

وقالت مراسلة القناة، إن إسماعيل هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

إسرائيل: قتلنا 100 من حماس.. وغارات وقصف عنيف على غزة

تطور خطير.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق غازات سامة شمال قطاع غزة

 

ولفتت القناة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشر بشكل مكثف بسبب اشتباكات وقعت بين إسرائيليين وعدد من المواطنين الفلسطينيين.

واندلعت قبل قليل في أول أيام عيد الفطر، مواجهات حامية بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر بالأراضي المحتلة، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز.

وذكرت الشبكة، إنه نجم عن المواجهات الحامية إحراق مركبات للشرطة، وتطور الأمر لأن يكون هناك غلبة وقتية للفلسطينيين، في معارك ومواجهات كرٍ وفر بالشوارع.

يأتي ذلك وسط تصعيدٍ عسكري كبير من قبل الاحتلال على قطاع غزة،، حيث رفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية، التي تقول إنها تجاوزت الـ650 غارة، عدد شهداء الغارات الإسرائيلية  إلى 83 وأكثر من 487 جريحًا.

حماس إسرائيل عيد الفطر غزة فلسطين إسماعيل هنية الاحتلال الاسرائيلي

موضوعات متعلقة

نائب رئيس فتح: مواصلة استهداف المقدسيين يهدف لتغيير الوقائع على الأرض

أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على قصف مواقع لحماس في غزة

ترشيحاتنا

رسميًا.. نقل نهائي دوري الأبطال بين تشيلسي ومانشستر سيتي من تركيا

رجال الاعمال: المشروعات القومية وراء انتعاش السوق العقاري والنمو الاقتصادي في مصر

رسميا.. إنفينكس تكشف النقاب عن سلسلة Note 10.. سعر ومواصفات

أنباء عن عملية دهس لمستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية

توصيل الأدوية لـ 3500 من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم ببورسعيد

١,٨ مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال إبريل الماضى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

قرارت حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

وفاة حماة حمو بيكا

شاهد | أول صور لشحنة لقاح سينوفارم الصيني بعد وصولها مطار القاهرة

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

ضحايا إجازة العيد.. مصرع وإصابة ٨ في انقلاب ميكروباص بطريق سانت / كاترين دهب

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

شقيق شهيد الواحات: الاختيار 2 تجسيد لمعاناة أعين لا تنام لحمايتنا

مواصفات الوحش الصيني شانجان السفين 2021 في السعودية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ