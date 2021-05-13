العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، عن استهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في غزة.

وقالت مراسلة القناة، إن إسماعيل هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت القناة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشر بشكل مكثف بسبب اشتباكات وقعت بين إسرائيليين وعدد من المواطنين الفلسطينيين.

واندلعت قبل قليل في أول أيام عيد الفطر، مواجهات حامية بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر بالأراضي المحتلة، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز.

وذكرت الشبكة، إنه نجم عن المواجهات الحامية إحراق مركبات للشرطة، وتطور الأمر لأن يكون هناك غلبة وقتية للفلسطينيين، في معارك ومواجهات كرٍ وفر بالشوارع.

يأتي ذلك وسط تصعيدٍ عسكري كبير من قبل الاحتلال على قطاع غزة،، حيث رفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية، التي تقول إنها تجاوزت الـ650 غارة، عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 83 وأكثر من 487 جريحًا.