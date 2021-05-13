زينب غريب تتعرض للتحرش من طبيب بيطرى .. تفاصيل

أكدت الفنانة زينب غريب عن تعرضها للتحرش من خلال دكتور بيطرى فى وقت سابق .

وأضافت غريب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك " لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط.

وتابعت قائلا : أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب! والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه.

وكانت الفنانة زينب غريب لفتت الأنظار مؤخرا خلال تواجدها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأخيرة .

