ديوكوفيتش يتأهل إلى ربع نهائي روما

تأهل المصنف الأول عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الخميس للدور ربع النهائي لبطولة روما للأساتذة بفوزه السهل على الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش 6-2 و6-1 في لقاء استغرق ساعة وعشر دقائق.

وأمام 3 آلاف متفرج على ملعب فورو إيطاليكو المركزي، نجح ديوكوفيتش في التأهل لربع نهائي بطولة الأساتذة المقامة على الملاعب الترابية للمرة الـ15 في مشاركته الخامسة عشرة، حيث توج باللقب خمس مرات من أصل عشر نهائيات.

وتخطي الصربي، حامل لقب استراليا المفتوحة هذا العام، عقبة دافيدوفيتش، الذي بلغ هذا الدور بعد فوزه على لاعبين امثال البلغاري جريجور ديميتروف والبريطاني كاميرون نوري.

وسيواجه "نولي" في ربع النهائي الفائز من مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، حامل لقب مونت كارلو، والإيطالي ماتيو بيريتيني.