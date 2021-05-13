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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق 8 محال ومقهى وإزالة 35 حالة إشغال بالفيوم

الحملات في شوارع
الحملات في شوارع الفيوم

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم جولاتها الميدانية، لمتابعة التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتأكد من التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمتابعة تطبيق كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا، خلال إجازة عيد الفطر.

 

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، قام ، بجولة تفقدية بمركز ومدينة سنورس، رافقه خلالها المهندس محمود هاشم رئيس المركز، وذلك بالتنسيق مع قوات الشرطة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق المقررة للمحال التجارية التى وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تفقد حالة النظافة العامة، ورفع الإشغالات من شوارع مدينة سنورس، وأسفرت الجولة عن غلق 4 محال تجارية لعدم الإلتزام بالمواعيد المقررة والإجراءات الاحترازية، كما تم تحرير ١٠ مخالفات لمواطنين لعدم ارتداء الكمامات، ورفع 35 حالة إشغال متنوع لتيسير حركة السير والمارة في شوارع المدينة.

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كما قام السكرتير العام يرافقه المهندس  أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بحملة  ، شملت مناطق النويري، والمسلة، ودلة، وشارعي جمال عبد الناصر، وسعد زغلول، بمدينة الفيوم، أسفرت الحملة عن غلق 2 محل ملابس، ومحل عطور، بمساكن النويري، لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة في التاسعة مساءً، وغلق وتشميع مقهى بشارع جمال عبد الناصر لتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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محافظ الفيوم عيد الفطر الفيوم سنورس مساكن النويري اخبار المحافظات

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