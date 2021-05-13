سفير مصر بالجزائر ينقل تهنئة الرئيس السيسي لأبناء الجالية بمناسبة عيد الفطر المبارك

نقل السفير أيمن مشرفة سفير مصر بالجزائر تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الخميس، إن الرئيس السيسي بعث برقية تهنئة لأبناء الجالية المصرية بالخارج قال فيها "يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني وأخلص الدعوات القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأسأل الله العلي القدير أن يعيد عليكم هذه المناسبة الطيبة بالخير واليمن والبركات وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من التقدم والازدهار".



وأعرب السفير مشرفة عن تهنئة السفارة المصرية بالجزائر لأبناء الجالية المصرية بالجزائر بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن طاقم السفارة يتابع أوضاع الجالية في كل الولايات الجزائرية.



وأضاف "نتواصل مع أبناء الجالية بشكل مستمر سواء في مقر السفارة بالجزائر العاصمة، أو عبر أرقام هواتف السفارة، أو عبر صفحة السفارة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في الحالات الطارئة في ظل أزمة فيروس كورونا".



وكان السفير أيمن مشرفة قد أدى صلاة عيد الفطر المبارك في "الجامع الكبير" بالجزائر العاصمة برفقة عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) وأعضاء الحكومة الجزائرية وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدين بالجزائر.