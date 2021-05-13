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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخرهن زينب غريب .. فنانات رفضن الصمت وأعلن عن تعرضهن للتحرش

زينب غريب
زينب غريب

تعرضت عدد من الفنانات إلى التحرش؛ تلك الظاهرة التى انتشرت بكثافة فى الآونة الأخيرة، بعض الفنانات فضلن الصمت وبعضهن الآخر قرر الكلام والكشف عن تفاصيل التحرش بهن، وكان آخرهن الفنانة زينب غريب .

 

زينب غريب : 

 

أكدت زينب غريب عن تعرضها للتحرش من خلال دكتور بيطرى فى وقت سابق.

 

وأضافت غريب عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك " لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت، فيحصل إن واحد يتحرش بيا النهارده، يتقال لي إما اسكتي وعدي أو ده مريض وخلي المسامح كريم، وخصوصا لما يطلب ده واحدة ست زيها زيي بالظبط.

 

وتابعت قائلا : أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب! والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه.



كارول سماحة : 


كشفت المطربة كارول سماحة عن تعرضها للتحرش فى أكثر من موقف، لذلك فهى دائما تدعم أى جهات تناهض التحرش وتطالب بعقوبات غليظة على المتحرشين.



وقالت كارول سماحة، خلال تواجدها فى إحدى الفعاليات الفنية بلبنان: "تعرضت للتحرش ما يقرب من خمس مرات، سواء كنت فى مرحلة المراهقة أو الكبر".



وكان تصريح كارول سماحة بمثابة صدمة لجمهورها الذى يعرف عنها أنها فتاة قوية، وهو ما صدرته إلى جمهورها من خلال أغانيها.


 

زينب غريب تتعرض للتحرش من طبيب بيطرى .. تفاصيل


بيبي أحمد


بيبي أحمد، ممثلة كويتية في مقتبل مسيرتها الفنية، قدمت عددًا من الأعمال الدرامية التي وضعتها على مسار النجمات القادمات في عالم الفن الخليجي، لكنها فاجأت الجميع باعتزالها لأسباب صادمة.

بيبي خرجت عن صمتها بشكل مفاجئ أثناء حديثها لصحيفة "الراي" الكويتية وسردت أسباب تركها للمجال الفني والتمثيل ووصف ما يمارس تجاهها من ممارسات بأنها "قلة أدب"، واتهمت ممثلًا بأفعال خادشة، لكنها لم تفصح عنه.

وفقًا لحديث بيبي، كان الاختيار الأسهل لها للتعبير عن رفضها تلك الممارسات هو اعتزال الفن، حيث لم تكن تدري أو يخطر ببالها أن تتعرض للتحرش الجنسي الذي أنهى طموحاتها وتطلعاتها التي كانت تراودها، ووصفتها بأنها ذهبت أدراج الرياح.

"مجموعة من الفنانين شوهّوا الوسط الفني بتصرفاتهم المبتذلة وغير المسئولة".. بتلك الكلمات واصلت بيبي هجومها على من اتهمتهم بالتسبب في مغادرتها للوسط، وقالت إن أوضاع الوسط الفني صارت مقلوبة وتحتاج إلى علاج عاجل للتخلص من آفاته وأمراضه وحمايته من الدخلاء عليه، وعودته لتقديم رسائله الاجتماعية.



ميس حمدان : 


ميس حمدان من الفنانات اللاتى أعلن عن تعرضهن للتحرش، وكشفت خلال ندوتها فى موقع "صدى البلد"، أن أحد المدرسين قام بالتحرش بها فى سن صغيرة، لذا رأت أن إعلانها عن هذا الأمر سيساعد فى محاربة تلك الظاهرة، وتمنت أن تنضم إلى إحدى المؤسسات التى تحارب ظاهرة التحرش، خاصة أنها ترى أن 90% من السيدات يتعرضن للتحرش بشكل مستمر.



بشرى:


الفنانه بشرى هى الأخرى أكدت أنها تعرضت إلى التحرش خلال فترة شبابها، وهو ما دفعها لتقديم فيلم "678" الذى قامت بإنتاجه والتمثيل فيه لتواجه تلك الظاهرة وتعرضها أمام الأضواء من خلال الفن.



منة شلبي :


الفنانة منه شلبي تعرضت للتحرش أيضا، حيث أكدت أن شابا سودانيا حاول تقبيلها بالقوة خلال وجودها بالشارع، وصرخت واستغاثت بالمارة الذين أنقذوها منه، وقالت إن هذا الشاب معروف فى منطقتها باسم "مجنون منة شلبى"، وهو سودانى الجنسية، وكان يتردد على المنزل الذى تعيش به فى محاولة منه للحديث معها، إلا أن أمن العمارة كان يمنعه من الدخول، خصوصًا أنه ليس هناك أى صلة تربط بينهما، واضطرت إلى تحرير محضر بالواقعة وتمسكت بضرورة أن ينال هذا الشاب عقابه ليكون عبرة لمن يفكر فى الإقدام على مثل هذا الفعل.



هالة صدقي :


وصرحت هالة صدقى بأنها تعرضت للتحرش، وذلك أثناء تقديمها واجب العزاء في الفنانة الراحلة سناء جميل.

وقالت إنها وجدت شخصًا يتبعها في الجنازة، وعندما اعتدى عليها ضربته على وجهه أمام الجميع، وأضافت أنها لم تخف من ضربه وسط هذا الحشد الكبير بالجنازة.



 

 

كارول سماحة زينب غريب بشري منة شلبي هالة صدقي

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