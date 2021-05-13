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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشاد بجهود الطاقم الطبي والتمريض

محافظ بني سويف يتفقد مستشفى ناصر العام ويطمئن على علاج مصابي كورونا

جولة محافظ بني سويف
جولة محافظ بني سويف

في لفتة طيبة،حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أن يعيد على الطاقم الطبي والتمريض والعاملين  بمستشفى ناصر العام ، وهي ضمن مستشفيات العزل بالمحافظة ، بجانب تقديم الخدمات الصحية المعتادة ، حيث قدم لهم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك،متمنيا أن تكون هذه المناسبة سعيدة على الجميع،وأن يأتي العيد بالخير على وطننا الغالي مصر،وأن يعم الخير والأمن والسلام على الوطن والمواطن،في ظل قيادة سياسية حكيمة،ومؤسسات وطنية تعمل و تسابق الزمن للحفاظ على الوطن ومواصلة الجهود نحو تنمية شاملة

وثمن محافظ بني سويف الجهود المخلصة والتفاني في أداء الواجب من كل عنصر من عناصر المنظومة الصحية ، مؤكدا على أن جيش مصر الأبيض ضرب أروع الأمثلة في  حبه لوطنه وإخلاصه في أداء واجبه المهني والإنساني،حيث أن مهنة الطب هي في المقام الأول مهنة إنسانية ، والذي وقف بجسارة في الصفوف الأولى في معركتنا ضد فيروس كورونا،والذي بذل قصارى الجهد ولم تنل منه المعوقات أو صعوبة المهمة المتمثلة في جائحة كورونا التي أرهقت العالم بأكمله

وخلال زيارته لمستشفى ناصر، اطمأن المحافظ على سير المنظومة الصحية بالمستشفى،وانتظام الخدمة الطبية والعلاجية بكل الأقسام الطبية ، خاصة أقسام الطوارئ والعمليات والغسيل الكلوي، والحضانات وأقسام العزل الصحي، مطمئنا على توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى بأقسام العزل،مناقشا موقف توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، ومتابعة التزام العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد

ومن جانبهم أعرب أعضاء الطاقم الطبي والتمريض والعاملين بالمستشفى عن شكرهم للمحافظ على تواجده اليوم معهم ، وحرصه على دعمهم وتحفيزهم، وذلك يجسد اهتمام الدولة بعناصر المنظومة الصحية وتقديرها لما يبذلوه من جهد غير عادي من منطلق المسؤولية الوطنية وأداء واجبهم المهني والإنساني على أكمل وجه ،مؤكدين على مواصلة الجهد والتضحية في معركة ومواجهة فيروس كورونا ، وأنهم واثقين من أن الله سيكلل جهودهم بالانتصار على الفيروس

رافق المحافظ خلال زيارته: السيد بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، علي يوسف رئيس مدينة ناصر، الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي بمديرية  الصحة ،الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام.

فيروس كورونا بني سويف عيد الفطر فيروس كورونا مستشفيات العزل محمد هاني غنيم مستشفى ناصر العام سير عيد الفطر المبارك

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