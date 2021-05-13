الهند تبدأ التجارب السريرية للقاحها ضد كورونا على الأطفال

منحت هيئة تنظيم الأدوية في الهند، اليوم الخميس، موافقتها لشركة "بهارات بيوتيك" لتطوير لقاح "كوفاكسين" الهندي المضاد لفيروس كورونا وانطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية على الأطفال من عمر عامين وحتى 18 عامًا.



وذكرت الحكومة الهندية، في بيان أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، أن الهيئة التنظيمية للأدوية وافقت بعد فحص دقيق على توصية لجنة الخبراء ومنحت الإذن لانطلاق المرحلتين الثانية والثالثة من التجربة السريرية للقاح كوفاكسين المضاد لكوفيد-19 على الفئة العمرية التي تبدأ من سن عامين وحتي 18 عامًا، إلى شركة بهارات بيوتيك المصنعة.



وأضافت أنه من المقرر إجراء تجارب الأطفال على 525 متطوعًا من الأطفال الأصحاء، والذين سيتم إعطاؤهم جرعتين من اللقاح بفاصل 28 يومًا من خلال الحقن العضلي.