شاهد | صواريخ المقاومة تجبر إسرائيل على إغلاق مطار تل أبيب

أعلنت السلطات الإسرائيلية تحويل مسار جميع الرحلات القادمة إلى مطار بن جوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، وسط تصعيد للقصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في غزة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن قرار تحويل الرحلات القادمة إلى مطار بن جوريون لا يشمل الرحلات المغادرة من المطار، كما يُسمح للطائرات الخاصة بالهبوط.

وكشفت بيانات جوية أن رحلات طيران كانت متجهة إلى إسرائيل، الأربعاء، اضطرت إلى العودة من حيث أتت أو غيرت مسارها، لتفادي الصواريخ التي تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية البريطانية والنمساوية وشركة طيران لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل، وسط تصعيد عسكري مستمر وتبادل للقصف بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سلسلة غارات قصفت موقع الشهيد عيسى البطران في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحلول فجر اليوم الخميس، جددت إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودمرت مبنى سكني من ستة طوابق وسط مدينة غزة.

بينما جددت القوى العالمية دعواتها إلى الهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

وقال متحدث عسكري إن إسرائيل أعدت قوات قتالية على طول حدود غزة وكانت في مراحل مختلفة من التحضير للعمليات البرية، في خطوة من شأنها أن تعود بعمليات التوغل بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و 2008-2009.

وقال الكولونيل جوناثان كونريكوس "رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويقدم النصائح.. لدينا مقر قيادة وثلاثة ألوية مناورة في غزة يعدون أنفسهم لهذا الوضع ولحالات الطوارئ المختلفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الغربية من القطاع.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة.

وحسب الوكالة، تجهز إسرائيل لحشد قوات برية كبيرة على طول حدود غزة اليوم الخميس، في الوقت الذي أطلقت حماس وابلًا صاروخيًا على جنوب إسرائيل منذ الليل.