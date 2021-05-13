متحدث التنمية المحلية يوضح آليات تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظات خلال العيد

قال دكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن معالي وزير التنمية المحلية يتابع مع السادة المحافظين خلال الاتصال المباشر صباح اليوم من خلال غرفة محليات التنمية المحلية .

وأضاف دكتور خالد قاسم ، خلال حواره ببرنامج الآن ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن هناك رفع الاستعدادات القصوى لكل زملائنا من القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق والتشديد على كل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وأشارت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إلى أن هناك مراجعة دورية للتأكد من توافر كافة الأجهزة والمستلزمات الطبية بالمستشفيات .

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، أن خلال أيام العيد هناك حملات تمر على المحلات للتأكد من صلاحية المنتجات ، وكذلك الأمر توافر المواد البترولية والتموينية من خلال الوزارات والجهات المعنية .

