مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

mercedes maybach s680

اعلنت شركة مرسيدس عملاق صناعة السيارات الالمانية عن طرح فئة مرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s680 الأفخم في المجال بمحرك V12 في تدشين هادئ على الموقع الإعلامي لشركة دايملر المالكة لمرسيدس.

ستأتي نسخة الـ V12 من مرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s680 بنظام دفع كلي 4Matic لأول مرة، وستكشف مرسيدس عن الأسعار لاحقاً ولكن من المتوقع تجاوزها لحاجز الـ 200.000 دولار اي حوالي 3 مليون جنيه مصري .

ولم يتغير تصميم وطلاء السيارة مرسيدس مايباخ إس كلاس mercedes maybach s680 عن نسخة الـ V8 المدشنة في نوفمبر الماضي، ولكن مع جنوط أكثر أناقة، كما تم إضافة شعارات V12 وS680 لتمييز الفئة.

وبينما لم تؤكد مرسيدس أرقام الأداء بشكل رسمي حول مرسيدس ما يباخ إس كلاس mercedes maybach s680 لكن أغلب التوقعات تشير لقوة تتعدى الـ 600 حصان وعزم دوران يقترب من 1000 نيوتن متر.

وأعلنت مرسيدس مؤخراعن طرح سيارة ميني فان اختبارية جديدة تحت اسم مرسيدس mercedes EQT بنفس شاسيه ومحركات رينو كانجو، ولكن بتصميم فريد ومستقل.

تأتي السيارة مرسيدس mercedes EQT بمحرك بنزين سعة 1300 سي سي وآخر ديزل سعة 1500 سي سي من رينو.

وستمهد السيارة مرسيدس mercedes EQT لموديل إنتاجي قادم للعلامة الألمانية باسم “تي كلاس” لنقل العائلات، وستتوفر بعدة محركات مختلفة كهربائية وبنزين وديزل.