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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو على التيك توك بمشاجرة في الزيتون

صدى البلد

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى كشف حقيقة تداول مقطعي فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" لأحد الأشخاص يدعى خلال أحدهما بوجود مستحقات مالية له لدى شخص آخر.
       
وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات ما تم تداوله على تطبيق " تيك توك" متضمناً مقطعين فيديو يظهر خلال أحدهما شخص داخل أحد المحال التجارية في الزيتون، يدعى خلاله بوجود مستحقات مالية له لدى آخر والتهديد بعدم الخروج من المحل إلا عقب حضور الأجهزة الأمنية وحصوله على مستحقاته المالية، والمقطع الآخر يتضمن تواجد المذكور بصحبته أحد الأشخاص والإدعاء بممارستهما البلطجة وقدرتهما على إعادة حقوق المواطنين بالطرق غير الشرعية.

 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مكان تصوير مقطع الفيديو الأول ، وتبين أنه محل ملابس.

 

وباستكمال الفحص والتحريات أمكن تحديد القائمين على نشر مقطعى الفيديو ، وتبين أنهما شخصين – "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان عين شمس بالقاهرة، أمكن ضبطهما .

 

وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين أحد الأشخاص مقيم الأميرية حول محل الملابس قام بالدخول عنوة وتصوير مقاطع الفيديو لتهديد الأخير واسترداد مستحقاته المالية، وأيد الثانى ما أقر به الأول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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