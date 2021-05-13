أهالى دشنا ينتشلون جثة شاب غرق فى نهر النيل بقنا

تمكن أهالى مركز دشنا، شمال قنا، من انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقاً فى نهر النيل بقرية المحروسة منذ ٣ أيام.



تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد بعثور الأهالى على جثة شاب غارق فى نهر النيل، بنطاق دائرة المركز.

تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد أحمد مهران ٢٢ عاما، مقيم بقرية المحروسة التابعة لمركز قنا، و مبلغ بغرقه فى نهر النيل منذ ٣ أيام.

و كانت قوات الإنقاذ النهرى بقنا، دفعت بفريق البحث عن الجثة، بنطاق المنطقة المبلغ بغرق الشاب فيها، إلا أن جهودها لم تفلح فى العثور على الشاب.

و جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، تمهيداً لتسليمها إلى ذويه، بعد الحصول على تصريح الدفن من النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.