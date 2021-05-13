الشحات الثري | شاهد.. العثور على "كنز علي بابا" في منزل متسول بالعمرانية

نجحت الأطواف الأمنية بالقاهرة فى القبض علي متسول عقب سرقته حافظة نقود عربي الجنسية، وبمداهمة شقته بالجيزة عثر على "مغارة علي بابا " حصيلة التسول.

وكان اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة شدد على تكثيف تواجد الاطواف المباحثية بشوارع القاهرة لضبط كل ما يخل بالأمن العام .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا من مباحث مصر القديمة أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة للمباحث لملاحظة الحالة الأمنية استغاث بها شخص "يحمل جنسية إحدى الدول" وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغ مالى، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

على الفور وجه اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بتتبع خط سير هروب المتهم وأمكن تحديده وضبطه وتبين أنه عاطل من العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية" وبحوزته المسروقات المستولى عليها وسلاح أبيض "كتر".

وبمواجهته إعترف امام اللواء محمد شرقاوي مدير المباحث الجنائية بالقاهرة قرر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول وإستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالإستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل ، المغافلة ، والخطف".

باستهداف مسكنه عثر بداخله على كمية كبيرة من المسروقات ، مبالغ مالية من متحصلات نشاطه الإجرامى- مجموعة من الشهادات البنكية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.