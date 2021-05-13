بعد 12 محاولة فاشلة .. سيدة تنجب توأم عقب 5 سنوات من الإجهاض

مكافأة من الله

عانت سيدة من فشل حملها لمدة خمس سنوات حتى رزقها القدر أخيرا بتوأمين، بعد 12 عملية اجهاض و فقدانها الأمل في أن يكون لها نسلا .

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 28 عاما، رزقت بمولودين منذ شهر و تحدثت عن رحلتها مع الطب حتى الوصول إلى تلك اللحظة التي انتظرتها لخمس سنوات .

روت السيدة أنها تعرضت للإجهاض 12 مرة، و في كل مرة كانت ترجو ان يستقر الجنين بأحشائها إلا أنها كانت تصدم بأنها يجب أن تجري عملية إجهاض بسبب خطورة الحمل على حياتها .

ظلت السيدة تعاني مع كل مرة تفشل في الاحتفاظ بالجنين في رحمها، و لكن شعرت بسعادة و أمل كبير حينما استقر حملها الأخير للشهر الخامس، فقد كانت تشعر انها في حلم لأن الطبيب كان يخبرها في كل مرة أن الوضع طبيعي و الحمل مستقر .

شعرت السيدة بفرحة عارمة عقب الولادة و إنجابها مولودين، و كأنها مكافأة من الله، بعد كل السنوات التي فشل فيها حملها .