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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مكافأة من الله

بعد 12 محاولة فاشلة .. سيدة تنجب توأم عقب 5 سنوات من الإجهاض

التوأمان
التوأمان

عانت سيدة من فشل حملها لمدة خمس سنوات حتى رزقها القدر أخيرا بتوأمين، بعد 12 عملية اجهاض و فقدانها الأمل في أن يكون لها نسلا . 

وفقا لما ورد في صحيفة “ ميرور” البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 28 عاما، رزقت بمولودين منذ شهر و تحدثت عن رحلتها مع الطب حتى الوصول إلى تلك اللحظة التي انتظرتها لخمس سنوات . 

روت السيدة أنها تعرضت للإجهاض 12 مرة، و في كل مرة كانت ترجو ان يستقر الجنين بأحشائها إلا أنها كانت تصدم بأنها يجب أن تجري عملية إجهاض بسبب خطورة الحمل على حياتها . 

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ظلت السيدة تعاني مع كل مرة تفشل في الاحتفاظ بالجنين في رحمها، و لكن شعرت بسعادة و أمل كبير حينما استقر حملها الأخير للشهر الخامس،  فقد كانت تشعر انها في حلم لأن الطبيب كان يخبرها في كل مرة أن الوضع طبيعي و الحمل مستقر . 

شعرت السيدة بفرحة عارمة عقب الولادة و إنجابها مولودين، و كأنها مكافأة من الله، بعد كل السنوات التي فشل فيها حملها . 

توأم إجهاض الجنين اخبار منوعات متاعب الحمل بريطانيا

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