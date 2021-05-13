عيطت في الآخر.. شهيرة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنها عمرو محمود ياسين

بسبب نهاية اللى مالوش كبير..

نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيه رسالة إلى ابنها عمرو محمود ياسين بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "اللى مالوش كبير".

وقالت شهيرة: “ألف مبروووك لانتصار الحق والمنطق ⚘ تفاصيلك الراقية اللي مافيهاش لفظ خارج إلي القضايا التي تناولها العمل من العنف ضد المرأه إلي عقاب ربنا للناس المتجبرين إلي الخارجين عن القانون حاجه كده علي الله حكايتك بقي نسيت اقولك انا عيطت في الآخر”.

الحلقة الاخيرة من اللى مالوش كبير

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "اللي مالوش كبير"، مقتل “الخديوي” على يد رجال الشرطة؛ وذلك بعد أن اقتحموا منزله، وحدث تبادل لإطلاق النيران معه ورجاله.

فيما عادت “غزل” مرة أخرى إلى أهلها؛ بعد أن صالحتهم؛ لتجد أن “عابد” كتب لها كل أملاكه؛ فتقرر أن تعيش حياة جديدة.

تعليق ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور جديدة لها من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائله : “اخر حلقة الساعة ٩”.

و علم موقع صدى البلد ان النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت تماما من فيروس كورونا، وذلك بعد إصابتها به خلال الايام الماضية.

وأجرت ياسمين مسحة طبية جديدة أمس؛ حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية.

وتشارك ياسمين عبد العزيز في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل اللي مالوش كبير والذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

عُرض المسلسل عبر قنوات “cbc- cbc دراما- art حكايات”، وكذلك على منصة “Watch iT”.