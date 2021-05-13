عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسبب نهاية اللى مالوش كبير..

عيطت في الآخر.. شهيرة توجه رسالة مؤثرة إلى ابنها عمرو محمود ياسين

شهيرة
شهيرة

نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك توجه فيه رسالة إلى ابنها عمرو محمود ياسين بعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "اللى مالوش كبير"

وقالت شهيرة: “ألف مبروووك لانتصار الحق والمنطق ⚘ تفاصيلك الراقية اللي مافيهاش لفظ خارج إلي القضايا التي تناولها العمل من العنف ضد المرأه إلي عقاب ربنا للناس المتجبرين إلي  الخارجين عن القانون حاجه كده علي الله حكايتك بقي نسيت اقولك انا عيطت في الآخر”. 

الحلقة الاخيرة من اللى مالوش كبير 

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل "اللي مالوش كبير"، مقتل “الخديوي” على يد رجال الشرطة؛ وذلك بعد أن اقتحموا منزله، وحدث تبادل لإطلاق النيران معه ورجاله.

فيما عادت “غزل” مرة أخرى إلى أهلها؛ بعد أن صالحتهم؛ لتجد أن “عابد” كتب لها كل أملاكه؛ فتقرر أن تعيش حياة جديدة.

تعليق ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صور جديدة لها من كواليس مسلسل اللي مالوش كبير، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وعلقت ياسمين عبد العزيز قائله : “اخر حلقة الساعة ٩”.

و علم موقع صدى البلد ان النجمة ياسمين عبد العزيز تعافت تماما من فيروس كورونا، وذلك بعد إصابتها به خلال الايام الماضية.

وأجرت ياسمين مسحة طبية  جديدة أمس؛ حيث جاءت نتيجة المسحة سلبية.

وتشارك ياسمين عبد العزيز في الموسم  الرمضاني الحالي بمسلسل اللي مالوش كبير والذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عدد من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

بعد التراشق بالألفاظ على السوشيال.. وائل يعلن الصلح مع شقيقته ياسمين عبد العزيز

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة الأخيرة.. مقتل الخديوي

أبطال مسلسل اللي مالوش كبير

مسلسل «اللي مالوش كبير» يضم عددا من النجوم بخلاف ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، منهم عايدة رياض، دينا فؤاد، أحمد صادق، أحمد الرافعي، إيمان السيد، أحمد سعيد عبدالغني، محمود حافظ وفتوح أحمد.

مسلسل «اللي مالوش كبير» سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، اللذان سبق وتعاونا مع ياسمين عبدالعزيز في رمضان الماضي من خلال مسلسل «ونحب تاني ليه» بطولة كريم فهمي، سوسن بدر، شريف منير، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، عماد رشاد، إيمان السيد، كارولين عزمي.

قنوات عرض المسلسل

عُرض المسلسل عبر قنوات “cbc- cbc دراما- art حكايات”، وكذلك على منصة “Watch iT”. 

شهيرة اللي مالوش كبير مسلسل اللي مالوش كبير عمرو محمود ياسين اخبار شهيرة اعمال شهيرة

موضوعات متعلقة

"2 وحوش".. مينا عطا ومحمد شاهين يطرحان ديو جديد ثالث أيام العيد

في عرض خاص|نجوم الفن يشاركون في أغنية "إحنا مش بتوع حداد".. شاهد

بعد زواجهما فى مسلسل حرب أهلية .. قصة ارتباط يسرا وخالد سليم

برغم الجرح النازف.. محمد عساف : أتمنى من الله يسلم أبناء شعبنا

ترشيحاتنا

رست المراكب وحظرت الرحلات النيلية | شاهد... التزام أهالي أسوان بالإجراءات الاحترازية

بسبب التصعيد.. روسيا تعلق رحلاتها إلى إسرائيل

بعد مطالبته بالإفراج عن الإرهابيين .. رواد السوشيال ميديا يهاجمون حسام بهجت

بعد 12 محاولة فاشلة .. سيدة تنجب توأم عقب 5 سنوات من الإجهاض

انتبه ..غرامة 500 جنيه حال إبلاغ الأحوال المدنية بواقعة ميلاد أو وفاة مسبقة التسجيل

للمؤمن خمسة أعياد .. على جمعة يوضحهم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

وفاة حماة حمو بيكا

القوى العاملة: الوزير اعتاد قضاء العيد في الشرقية.. وزيارة قبر والده

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

تحذير عاجل من سامسونج لجميع مستخدمي هواتف Galaxy.. تفاصيل

بعد التنمر عليه بـ القمة 122.. موسيماني يدعم شيكابالا بهذه الخطوة

بسبب بانون .. اقتراب نجم الرجاء المغربي من الانضمام إلى الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

طرح مرسيدس EQT ميني فان الجديدة كليا.. صور

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

كعك العيد عادة فرعونية تطورت صناعته بعد دخول الغسلام مصر والإخشيديون حشوه بالدنانير

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ