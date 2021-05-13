عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حفر الطريق

القيادة بسرعة أم ببطء .. ما هو الأفضل لتفادي ضرر حفر الطريق؟

حفر الطريق
حفر الطريق

كثير من السائقين يتعرض أحياناً إلى مواقف خطرة أثناء قيادتهم سياراتهم على الطرق، ومن أبرز هذه المخاطر هي حفر الطريق، حيث أنها في المعتاد تكون حفر ذات حجم كبير ما قد يسبب مشاكل جسيمة للسيارة. 

يجهل كثير من السائقين ما هو التصرف الصحيح أو الأفضل عند مواجهة حفر الطريق هل القيادة بسرعة أم القيادة ببطء. 

يرى خبراء السيارات أن أفضل حل لمواجهة الحفر على الطريق في حال ظهورها بشكل مفاجئ، هو خفض السرعة قدر الإمكان مع تنبيه السائقين خلفك عبر تشغيل الأضواء التحذيرية لتفادي الاصطدامات الخلفية، وأنه كلما ازدادت سرعة السير على الحفر ازدادت الأضرار على أجزاء السيارة المختلفة.

ويجب أن نحذر من حفر الطريق خاصة ذات الحجم الكبير، لأنها تتسبب في مشاكل حقيقية لأنظمة التعليق وممتصات الصدمات، كما أنها تجلب الضرر للإطارات والعجلات والمساعدين.

وكمثال على خطورة تخطي الحفر الكبيرة بسرعات عالية، فإن الأمر مماثلاً للإصطدام بسيارة أخرى على سرعة 60 كم/س، كما يمكن لبعض الحفر العميقة بما يكفي أن تتسبب في فقدان التحكم في السيارة تماماً ما يشكل خطرا حقيقيا علي قائد السيارة والركاب و السيارات المحيطة.

اخبار السيارات أسعار السيارات قيادة السيارة القيادة الامنه

موضوعات متعلقة

سيارة فيراري في مزاد مرتقب قريبا في مصر

أرخص 5 سيارات كهربائية مستعملة في العالم.. صور

ترشيحاتنا

النني فى ورطة .. منظمة يهودية تطالب الاتحاد الإنجليزي بإيقافه لدعمه لفلسطين

تعليمات مهمة لطلاب حقوق عين شمس بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

القيادة بسرعة أم ببطء .. ما هو الأفضل لتفادي ضرر حفر الطريق؟

عراف الدم محمود عزت .. أخطر رجالات الجماعة الإرهابية وملفها الأسود

المقاومة الفلسطينية تمطر إسرائيل بوابل كثيف من الصواريخ .. فيديو

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة 1000 مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات حكومية جديدة تطبق اليوم للحد من انتشار كورونا.. تعرف عليها

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية عن حل كان سيمنع تفشي كورونا

صحة الغربية: تعافي وخروج 59 حالة من مصابي فيروس كورونا

ألوية الناصر صلاح الدين تقصف مبنى للمخابرات الإسرائيلية

شيكابالا غلطان .. تفاصيل تقرير مراقب قمة الأهلي والزمالك رقم ١٢٢

تفاصيل جديدة في إصابة مدير المنتخب الأولمبي بـ فيروس كورونا

وفاة حماة حمو بيكا

صواريخ العيد.. السيطرة على حريق شب في سيارة محملة بألعاب نارية في بنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس نطلق ما يباخ s680 بمحرك جبار .. صور

شاهد... تويوتا تطرح سوبرا GR بقوة 980 حصان

طرح مرسيدس EQT ميني فان الجديدة كليا.. صور

مواصفات رولز رويس 103EX المستقبلية .. صور

فيديو

شاهد .. اشتعال سيارة فيراري F40 نادرة

شاهد.. هدية الرئيس السيسي لأهالي الشهداء قبل عيد الفطر

حفيد ساحر الكرة المصرية محطم الأرقام القياسية.. يستغل مهاراته في إسعاد المواطنين|فيديو

فيديوجراف.. مباراة الأهلي والزمالك هل تحسم مشوار الدوري الليلة؟

المزيد

ساحة رأي

رمضان البيه يكتب: تحية شكر وعرفان للسيد الرئيس

د.فتحي حسين يكتب: أين تذهب أموال الزكاة في مصر

وفاء حسام الدين حسن تكتب: وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

فاطمة حسن تكتب: سنن العيد وأحكامه

ميران حسين تكتب: ضد المنطق.. «شنطة البطيخة وجراب البيض»

خالد الشناوي يكتب: أحداث الماضي وحكايته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.طارق منصور

كل واشكر مولاك في العيد

شريف سمير

«حقنة» الجنسية الأمريكية!

مروة لطفي

عيد بلا خيبات عاطفية!

بهجت العبيدي

في التفكير العلمي

مديحة عاشور

عبده داغر أسطورة الموسيقى.. وداعًا

إسلام كمال

حرب الأقصي الجديدة!

محمد نوار

العيد فرحة!

إبراهيم شعبان

أسبانيا تحتفل والهند تبكي.. أعاجيب كورونا

اﻟﻤﺰﻳﺪ