القيادة بسرعة أم ببطء .. ما هو الأفضل لتفادي ضرر حفر الطريق؟

حفر الطريق

كثير من السائقين يتعرض أحياناً إلى مواقف خطرة أثناء قيادتهم سياراتهم على الطرق، ومن أبرز هذه المخاطر هي حفر الطريق، حيث أنها في المعتاد تكون حفر ذات حجم كبير ما قد يسبب مشاكل جسيمة للسيارة.

يجهل كثير من السائقين ما هو التصرف الصحيح أو الأفضل عند مواجهة حفر الطريق هل القيادة بسرعة أم القيادة ببطء.

يرى خبراء السيارات أن أفضل حل لمواجهة الحفر على الطريق في حال ظهورها بشكل مفاجئ، هو خفض السرعة قدر الإمكان مع تنبيه السائقين خلفك عبر تشغيل الأضواء التحذيرية لتفادي الاصطدامات الخلفية، وأنه كلما ازدادت سرعة السير على الحفر ازدادت الأضرار على أجزاء السيارة المختلفة.

ويجب أن نحذر من حفر الطريق خاصة ذات الحجم الكبير، لأنها تتسبب في مشاكل حقيقية لأنظمة التعليق وممتصات الصدمات، كما أنها تجلب الضرر للإطارات والعجلات والمساعدين.

وكمثال على خطورة تخطي الحفر الكبيرة بسرعات عالية، فإن الأمر مماثلاً للإصطدام بسيارة أخرى على سرعة 60 كم/س، كما يمكن لبعض الحفر العميقة بما يكفي أن تتسبب في فقدان التحكم في السيارة تماماً ما يشكل خطرا حقيقيا علي قائد السيارة والركاب و السيارات المحيطة.