تعيين 68 شاباً واستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة بمطروح

وزير القوي العاملة :

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 68 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي الهمم والقدرات ، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 196 طالب عمل .

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات شهر أبريل الماضي- أن المديرية قامت باستخراج 186 شهادة قياس مستوى مهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم الانتهاء من 3 دورات تدريبية بـ 3 ورش لـ 28 متدرباً ومتدربة، بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بواحة سيوة ، على مهن التفصيل والحياكة لـ 10 متدربات ، وكهربائي التوصيلات لـ 9 متدربين ، والسباكة الصحية لـ 9 متدربين.

أما في مجال التفتيش العمالى قامت المديرية بالتفتيش على 264 منشأة ، وأسفر عن تحرير 23 محضراً لمنشآت مخالفة ، وبحث 21 شكوى عمالية .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية قامت بالتفتيش على 109 منشأة ، والقيام بـ 16 حملة تفتيشية ، وبحث شكوي ، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، و تحرير 7 محاضر سلامة وصحة مهنية ، فضلاً عن عقد 3 ندوات توعية .

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً وإجتماعياً ، بصرف منحاً للمسجلين بالإدارة ، بلغت 184 ألف جنيه لـ 86 عاملاً للرعاية الإجتماعية لهم ، منها 43 منحة مولود جديد ، و 15 منحة زواج ، و 6 منح وفاة ، وعمل 11 عملية صغري وكبري لـ 11 عاملاً من المسجلين بالمديرية ، وذلك للمساهمة فى تخفيف العبء على تلك الفئة .