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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد بنجاح اللي مالوش كبير

فيديوجراف.. تجاهلته .. أزمة جديدة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها

صدى البلد

بعد خلاف دام قرابة عام بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز ، بسبب علاقتها بالفنان احمد العوضي وازدياد الشجار بصورة اكبر بعد اعلان زواج ياسمين عبد العزيز من العوضي بادر وائل عبد العزيز بإنهاء الخلاف بينهما.

نشر وائل عبد العزيز على حسابه على موقع انستجرام وفيسبوك صور تجمعه بشقيقته ياسمين عبد العزيز للتهنئة بنجاح مسلسلها اللي مالوش كبير وحلول عيد الفطر الا ان  رد ياسمين جاء على غير المتوقع .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن محاولة الصلح وانهاء الخلاف بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها من خلال الفيديوجراف التالي.

الفنانة ياسمين عبد العزيز وائل عبد العزيز انهاء الخلاف أزمة جديدة شقيق ياسمين عبد العزيز أحمد العوضى

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