قرار عاجل لسلطنة عمان بشأن حظر حركة الأفراد والمركبات

قررت اللجنة العليا بسلطنة عمان، اليوم الخميس، إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات، ابتداء من يوم السبت المقبل وحتى إشعار آخر.

ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، قالت اللجنة العليا، إنه تم إنهاء العمل بقرار حظر حركة الأفراد والمركبات بدءا من السبت.

كما قررت حظر استقبال الأنشطة التجارية للزبائن داخل المحلات في جميع محافظات سلطنة عمان من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة الرابعة صباحا مع السماح بخدمة التوصيل.

كما أكدت اللجنة الاستمرار في سريان قرار تقليص الدخول للمجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية في الفترة المسموح لها باستقبال الزبائن.

وأعلنت استئناف العمل بقرار تقليص عدد الموظفين الذين يُطلب منهم الحضور إلى مقرات العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة إلى نسبة 50%.