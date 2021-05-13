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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال: أمريكا تضغط من أجل خفض التصعيد بين فلسطين وإسرائيل

صدى البلد

 أكد وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، حول أخر تطورات الوضع بين الجانبين الفلسطيني-الإسرائيلي، أن أهم ما يمكننا القيام به الآن هو الضغط من أجل خفض التصعيد.


وأوضحت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية اليوم الخميس عبر موقعها الإلكتروني -أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه للأمن القومي تجنبوا لعب دور علني كبير أو الانحياز إلى طرف بعينه في هذه الأزمة، التي أشعلتها سلسلة من الخلافات في القدس في الأيام الأخيرة، وتجلت ذروتها في هجمات حماس الصاروخية على القدس وعمليات الانتقام الإسرائيلية. 


وذكرت الصحيفة أن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال "إن يتوقع انتهاء أعمال العنف قريبًا". 

أمريكا الخارجية حماس إسرائيل عنف الرئيس الأمريكي

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