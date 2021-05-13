موسوعة قرآنية جديدة لكبار علماء الأزهر تجيب عن 1500 سؤال بلاغي

صدر حديثا المجلد الأول من موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم، بمشاركة نحو 50 عالما، وأشرف عليها علميا الدكتور سامي هلال عميد كلية القرآن الكريم الأسبق بطنطا، والدكتور إبراهيم الهدهد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والدكتور محمد داود، المفكر الإسلامي، والأستاذ بجامعة قناة السويس.

يقع المجلد الأول من الموسوعة في 640 ستمائة وأربعين صفحة، وأجاب عن أكثر من 1500 مسألة من أسرار التعبير القرآني والحكم البالغة... و الفروق الدلالية الدقيقة.



وأجابت موسوعة الفروق اللغوية واللمحات البلاغية في الذكر الحكيم عن الأسئلة التي يكثر دورانها في عقول المتدبرين والقارئين لآيات القرآن الكريم: لماذا جاءت هذه الكلمة أو الجملة دون سواها؟ وما الفرق بينها وبين غيرها من الكلمات قريبة المعني لها؟ وما المسوِّغ (الصوتي، أو الصرفي، أو النحوي، أو الدلالي، أو البلاغي) لمناسبة كلمة أو جملة دون سواها من أخواتها في مجالها الدلالي في هذه الآية أو تلك؟ لماذا الجمع أو الإفراد؟ لماذا التقديم أو التأخير؟ لماذا الحذف أو الذكر؟... إلخ.



وجاءت الموسوعة في صيغة سؤال وجواب فيه تشويق وإثارة لذهن القارئ، وكانت الإجابة عن السؤال شافية كافية وافية بأسلوب علمي ميسَّر يجمع بين عمق الفكر، وسلاسة المعنى، وسهولة العبارة.



وللبلاغة في هذه الموسوعة جانب عظيم وحظ وافر، يظهر في بيان الملامح البلاغية للنص الواردة فيه، والتي يظهر من خلالها عظمة القرآن الكريم وجلال الذكر الحكيم، وما من شك في أن هذا الأمر يعطي لهذه الموسوعة قيمة أخرى تضاف إلى المكتبة العربية في بابها.



تتفرد هذه الموسوعة بالتدقيق العلمي؛ فقد حصل لها احتشاد علمي من علماء الأزهر الشريف على اختلاف تخصصاتهم؛ كالبلاغة، وأصول اللغة، وعلم اللغة، والنحو والصرف، وغيرها، حتى اطمأن القلب وتيقَّن العقل بصحة المعلومات والحجج الواردة فيها، واعتماد أهل التخصص لها، وكان الحرص البالغ على ذلك لجلال كتاب الله تعالى وعظمته.

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