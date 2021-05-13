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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رغم كورونا والغلق

بـ«الكمامات والكحول».. توافد عشرات إلى كورنيش سوهاج لـ الاحتفال بالعيد

الحواجز الأمنية
الحواجز الأمنية

شهد الكورنيش الشرقي بمحافظة سوهاج، عقب أداء صلاة عيد الفطر ، توافد العشرات من الشباب والأطفال في مُختلف الفئات العمرية، للإحتفال والاستمتاع بأجواء العيد، متجاهلين قرار الوزارة بغلق الكورنيش والحدائق العامة؛ لتلاشي عدوى فيروس كورونا المُستجد.

وتحدث "صدى البلد" إلى بعض الشباب لمعرفة أعمارهم وكيف سيقضون اول ايام عيد الفطر المُبارك في ظل الوباء العالمي الذي أطاح بأهالي سوهاج في الأونة الأخيرة، وكان الحوار مع بعض المتوافدين على الكورنيش الشرقي كالأتي:

1- كيف ستقضون يومكم؟

هنتمشى شويه على الكورنيش ونلف في الشوارع وبعد كده نتغدى في مطعم كويس ونروح.

2- ألم تخشوا عدوى فيروس كورونا؟

لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هنعمل ايه يعني هنعيد كمان في البيت عاوزين نفرح شويه.

3- ما هي الإجراءات الإحترازية التي تتبعوها لتلاشي عدوى فيروس كورونا؟

الوضع مخيف .. كيف تقضي ممرضات سوهاج عيد الفطر داخل مستشفيات العزل

معانا كماماتنا والكحول الخاص بكل واحد فينا وبنحاول يكون فيه تباعد بينا وبين الناس وبينا وبين بعض طبعًا.

أطفال وشباب في العقد الثاني من العُمر يُنيرون الكورنيش الشرقي بسوهاج وكانوا وسط الضوء ضوء، ابتسامتهم وفرحتهم التي تُضئ أعينهم تجعل القلوب تنشرح وتسعد بما هو قادم وتأمل في أن تكون الحياة افضل مما هي عليها.

جدير بالذكر أن أكثرية المتوافدين على مدينة سوهاج للتنزه بعيد الفطر المبارك من ابناء مركز دار السلام جنوبي شرق الإقليم.

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فيروس كورونا عيد الفطر سوهاج الكحول الوباء دار السلام

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الوضع مخيف .. كيف تقضي ممرضات سوهاج عيد الفطر داخل مستشفيات العزل

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