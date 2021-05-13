قرار جديد من المالية بشأن الأمصال واللقاحات والأدوية فى الجمارك

أعطى الدكتور محمد معيط وزير المالية، تعليماته إلى الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن الأمصال واللقاحات والأدوية فور وصولها، حتى لو كان ذلك فى أيام العطلات الرسمية خاصة فى ظل فيروس كورونا المستجد؛ بما يُسهم فى دعم جهود الدولة فى مكافحة تداعيات هذا الوباء العالمى، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، لافتًا إلى أن قرية البضائع بجمارك مطار القاهرة الدولى انتهت فورًا من إجراءات الإفراج الجمركى عن ١,٧ مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة «استرازينيكا»، التى تعد الدفعة الثانية ضمن اتفاقية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات «GAVI»، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة «اليونيسف»، وذلك ضمن ٤٠ مليون جرعة من المقرر استقبالها تباعًا.

وجه الوزير، بمنح أولوية متقدمة بالمواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية، بما في ذلك المواد الغذائية خاصة الأساسية، أو المواد التكميلية المستخدمة في إنتاج الأغذية، ومنتجات الصحة العامة، والمستلزمات والمعدات الطبية، إضافة إلى الوقود والبضائع القابلة للتلف، ومستلزمات الإنتاج للقطاع الصناعي، لافتًا إلى ضرورة التوسع في استخدام نظام التخليص المسبق، وزيادة عدد المراكز المخصصة لذلك وفقًا للنطاق الجغرافي للمتعاملين مع الجمارك بحيث يكون لأصحاب الشهادات المسجلة بالتخليص المسبق مزايا منها: «أولوية الدور بالمواقع الجمركية».

أعرب الوزير، عن تقديره لما يقوم به رجال الجمارك فى تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية؛ بما يُساعد فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم أيضًا إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن شحنة جديدة تشمل ٥٥٠ ألف جرعة من لقاح «سينوفارم الصينى»، فور وصولها بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى فى إطار جهود الدولة لمجابهة تداعيات جائحة كورونا، من خلال السعى لتطعيم أكبر عدد من ممكن من المواطنين ضد هذا الفيروس، فى أقل وقت ممكن، موجهًا الشكر إلى هالة عبدالواحد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بالقاهرة، وفريق العمل، الذين يواصلون الليل بالنهار لضمان تقليص زمن الإفراج الجمركى.