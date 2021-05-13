اتحاد الكرة يخاطب أوروبا وأمريكا اللاتينية لمواجهة المنتخب الأوليمبي وديا مرتين

خاطب اتحاد الكرة العديد من الاتحادات الأوروبية وامريكا اللاتينية من أجل خوض مباراتين وديتين أمام منتخب مصر الأوليمبي خلال شهر يونيو المقبل.

ويدخل منتخب أوليمبي الفراعنة بقيادة شوقي غريب معسكرا أخيرا خلال شهر يونيو المقبل استعدادا للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد طوكيو المقرر إقامته صيف العام الجاري.

وحدد الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي موعدا شوقي غريب موعد ارسال قائمة لاعبي أوليمبي الفراعنة للمشاركة في أولمبياد طوكيو. يوم ٣٠ يونيو المقبل من أجل المشاركة ضمن نهائيات أولمبياد طوكيو صيف العام الجاري.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الأرجنتين وإسبانيا بالإضافة إلى أستراليا.

وضمت المجموعة الأولى أصحاب الأرض "مضيف البطولة" منتخب اليابان رفقة المكسيك وجنوب إفريقيا وفرنسا.

فيما جاء في المجموعة الثانية نيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهندوراس ورومانيا.

جدير بالذكر أن أولمبياد طوكيو تأجلت من العام الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا الأمر الذي حال دون إقامة الفعاليات

