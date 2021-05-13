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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح: التزام المواطنين بعدم التواجد على الشواطئ

شواطئ مطروح خالية
شواطئ مطروح خالية في عيد الفطر

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، تنفيذ كافة الإجراءات والقرارات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة خلال عيد الفطر المبارك خاصة إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات بكافة مدن ومراكز المحافظة، وذلك بالتعاون بين مديرية أمن مطروح ومجالس المدن.
 

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تم تنظيم حملات دورية وتواجد أمني على الشواطئ، والمتابعة المستمرة للشواطئ خاصة الأكثر ارتيادا كروميل وباب البحر ومطروح العام والعوام وكورنيش الأبيض الجديد.
 

وأكد محافظ مطروح التزام أهالي مطروح وزائريها بكافة القرارات بجميع مدن ومراكز المحافظة وإدراكهم لأهمية الالتزام حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وشدد محافظ مطروح على رؤساء المدن بتكثيف حملات متابعة غلق جميع الحدائق العامة والمتنزهات على مدار اليوم ومنع إقامة أي تجمعات أو احتفالات أو فعاليات جماهيرية، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهي والمولاة التجارية التي تخالف قرارات الدولة الخاصة بالإغلاق في التاسعة مساء ومتابعة الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأضاف محافظ مطروح أنه تم التنسيق بين مديريات الصحة والتموين ومباحث التموين والطب البيطري لتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات والبضائع المعروضة للاستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير صالحة مع استمرار الحملات اليومية على المقاهي لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومنع الشيشة مشددًا على أصحاب المقاهي بالالتزام لعدم تعرضهم للمسألة القانونية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالإضافة الاطمئنان على توافر كافة المقررات التموينية والبترولية والخبز والبوتاجاز.

وطالب محافظ مطروح المواطنين الالتزام بالقرارات والتوجيهات الصادرة من الدولة للحفاظ على سلامتهم وصحتهم وخاصة الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وأشار محافظ مطروح إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل علي تلقى بلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عن طريق رقمي الخط الساخن، و١١٤، و٠٤٦٤٩٣٣١٥٨ للرد على شكاوى ومطالب المواطنين واتخاذ الاجرءات العاجلة.

كما قام رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مراكز وأقسام الشرطة بالمرور على الشواطئ والمتنزهات والحدائق في نطاق المركز للتأكد من حظر الأنشطة الجماعية وإغلاقها والتأكد من منع التجمعات مع التزام المنشآت السياحية بالإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة أعمال الرش للتطهير والتعقيم.

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محافظة مطروح إجراءات احترازية مشددة عيد الفطر رئيس الوزراء شواطئ مطروح

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