نشرة أخبار العالم: غليان بالأراضي المحتلة في أول أيام العيد.. نتنياهو يهدد حماس مجددا بالاستهداف والقتل.. وشكري ولافروف يبحثان التصعيد في غزة

شهدت الساحة العالمية والإقليمية اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة في الكثير من القضايا والملفات ذات الأهمية على الساحة العالمية وتصدر ذلك:

غليان في الأراضي المحتلة.. مواجهات واسعة واعتقالات بالعشرات

العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

بعد اجتماع عسكري.. نتنياهو يهدد حماس: سنهاجم أكثر من 1000 هدف قريبا

غليان في الأراضي المحتلة.. مواجهات واسعة واعتقالات بالعشرات

شاهد | صواريخ المقاومة تجبر إسرائيل على إغلاق مطار تل أبيب

خلال مكالمة هاتفية.. شكري ولافروف يبحثان التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين



العربية: أنباء عن استهداف منزل إسماعيل هنية

أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، عن استهداف منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في غزة.

وقالت مراسلة القناة، إن إسماعيل هنية لم يكن في منزله لحظة استهدافه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ولفتت القناة، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشر بشكل مكثف بسبب اشتباكات وقعت بين إسرائيليين وعدد من المواطنين الفلسطينيين.

واندلعت قبل قليل في أول أيام عيد الفطر، مواجهات حامية بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في مدينة كفر قاسم داخل الخط الأخضر بالأراضي المحتلة، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز.

وذكرت الشبكة، أنه نجم عن المواجهات الحامية إحراق مركبات للشرطة، وتطور الأمر لأن يكون هناك غلبة وقتية للفلسطينيين، في معارك ومواجهات كرٍ وفر بالشوارع.

يأتي ذلك وسط تصعيدٍ عسكري كبير من قبل الاحتلال على قطاع غزة،، حيث رفعت حصيلة الغارات الإسرائيلية، التي تقول إنها تجاوزت الـ650 غارة، عدد شهداء الغارات الإسرائيلية إلى 83 وأكثر من 487 جريحًا.

بعد اجتماع عسكري.. نتنياهو يهدد حماس: سنهاجم أكثر من 1000 هدف قريبا

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش هاجم بالفعل المئات من أهداف حماس، وبعد قليل سيتجاوز الـ 1000 هدف.

وأضاف نتنياهو خلال زيارته إحدى بطاريات منظومة القبة الحديدية، أن استخدام بطاريات من القبة الحديدية يسمح لإسرائيل بالهجوم، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال يواصل مهاجمة حماس، والدفاع عن إسرائيل.

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وعن الهجوم على غزة، قال نتنياهو، إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لكن من خلال الحزم الشديد في الدفاع وفي الهجوم سيتم تحقيق الهدف.

وبعد اجتماع عسكري، أكد أنه سيتم تكثيف الهجمات العسكرية على غزة والزيادة من وتيرتها، معلنا أن جيش الاحتلال قتل قادة ميدانيين من حركة حماس، مهددا باستهداف آخرين.

ومنذ فجر اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، وصواريخ الاحتلال تمطر قطاع غزة، مدمرة للمنازل وقاتلة لأهلها، بينما تستمر المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مدن الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام متفرقة.

وزادت اليوم المواجهات وأعمال العنف التي بدأها السكان اليهود ضد الفلسطينيين الذين لم يصمتوا أمامهم، فبادلوهم المواجهة في الساحات والشوارع، وذلك كله على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

وعلى إثر المواجهات، اعتقلت شرطة الاحتلال حتى الآن نحو 370 شخصا بسبب احتجاجات وأعمال عنف اندلعت في مدن داخل الخط الأخضر وأصيب خلالها 36 من أفرادها بجروح طفيفة.

غليان في الأراضي المحتلة.. مواجهات واسعة واعتقالات بالعشرات

منذ فجر اليوم الخميس، أول أيام عيد الفطر المبارك، وصواريخ الاحتلال تمطر قطاع غزة، مدمرة للمنازل وقاتلة لأهلها، بينما تستمر المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في مدن الأراضي المحتلة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام متفرقة.

وزادت اليوم المواجهات وأعمال العنف التي بدأها السكان اليهود ضد الفلسطينيين الذين لم يصمتوا أمامهم، فبادلوهم المواجهة في الساحات والشوارع، وذلك كله على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

وعلى إثر المواجهات، اعتقلت شرطة الإحتلال حتى الآن نحو 370 شخصا بسبب احتجاجات وأعمال عنف اندلعت في مدن داخل الخط الأخضر وأصيب خلالها 36 من أفرادها بجروح طفيفة.

ولا تزال مدينة اللد بجنوب شرقي تل أبيب بين أكبر بؤر التوتر الاجتماعي في إسرائيل، على الرغم من فرض السلطات حظر التجوال الليلي في المدينة أمس.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت خلال الليلة الماضية 36 مشتبها فيهم "بالتورط في أعمال الشغب" في المدينة.

كما أكدت سلطات اللد أن مهاجما مجهولا طعن صباح اليوم بسكين مواطنا يهوديا وفر من موقع الحادث، فيما نقل الجريح إلى المستشفى وهو في حالة متوسطة الخطورة.

واستمرت الاضطرابات طيلة الليلة الماضية في مدن أخرى، بما في ذلك بات يام حيث اعتدى عشرات اليهود بالضرب على سائق سيارة فلسطيني، وتوصف حالته بالخطيرة.

وفي مدينة أم الفحم، أصيب أحد أفراد حرس الحدود بجروح متوسطة اثر تعرضه لاطلاق النار، ومنع عدد من السكان سيارة إسعاف من الوصول اليه، كما رشق المحتجون مجموعة من الشرطيين بزجاجة حارقة.

في غضون ذلك، شهدت مدينة عكا شجارا بين فلسطينيين ويهود أصيب خلاله مواطن يهودي في سن 30 عاما بجروح بالغة الخطورة نتيجة لإلقاء الحجارة عليه وضربه بالعصي.

وفي مدينة القدس، أصيب شاب فلسطيني في سن 25 عاما بجروح متوسعة بعد تعرضه للطعن على أيدي يهود.

في الوقت نفسه، أعلنت الشرطة عن اعتقال خمسة مشتبه فيهم بمهاجمة يهودي أرثوذكسي قرب باب العامود.

وتعرض جندي في الجيش الإسرائيلي وقوة من الشرطة وصلت إلى موقع الحادث للهجوم من قبل مجموعة من الشبان الفلسطينيين وسط القدس، وتم اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث.

وفي طمرة، هاجم عدد من اليهود عن طريق الخطأ يهوديا في سن 50 عاما وأصابوه بجروح متوسطة.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بأن أعمال شغب اندلعت أيضا في مدينة طبريا، حيث هاجم متطرفون يهود مواطنا فلسطينيا وأصابوه بجروح خفيفة، كما أصيب شرطي وصل إلى موقع الحادث، وقررت السلطات المحلية إغلاق شواطئ المدينة على خلفية الاضطرابات.

شاهد | صواريخ المقاومة تجبر إسرائيل على إغلاق مطار تل أبيب

أعلنت السلطات الإسرائيلية تحويل مسار جميع الرحلات القادمة إلى مطار بن جوريون في تل أبيب حتى إشعار آخر، وسط تصعيد للقصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في غزة.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أن قرار تحويل الرحلات القادمة إلى مطار بن جوريون لا يشمل الرحلات المغادرة من المطار، كما يُسمح للطائرات الخاصة بالهبوط.

وكشفت بيانات جوية أن رحلات طيران كانت متجهة إلى إسرائيل، الأربعاء، اضطرت إلى العودة من حيث أتت أو غيرت مسارها، لتفادي الصواريخ التي تطلقها فصائل فلسطينية من قطاع غزة.

وأعلنت شركتا الخطوط الجوية البريطانية والنمساوية وشركة طيران لوفتهانزا الألمانية تعليق رحلاتها الجوية من وإلى إسرائيل، وسط تصعيد عسكري مستمر وتبادل للقصف بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن سلسلة غارات قصفت موقع الشهيد عيسى البطران في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وبحلول فجر اليوم الخميس، جددت إسرائيل غاراتها الجوية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودمرت مبنى سكني من ستة طوابق وسط مدينة غزة.

بينما جددت القوى العالمية دعواتها إلى الهدوء وضبط النفس ووقف التصعيد بين إسرائيل وفلسطين.

وقال متحدث عسكري إن إسرائيل أعدت قوات قتالية على طول حدود غزة وكانت في مراحل مختلفة من التحضير للعمليات البرية، في خطوة من شأنها أن تعود بعمليات التوغل بين إسرائيل وغزة في عامي 2014 و 2008-2009.

وقال الكولونيل جوناثان كونريكوس "رئيس الأركان يتفقد تلك الاستعدادات ويقدم النصائح.. لدينا مقر قيادة وثلاثة ألوية مناورة في غزة يعدون أنفسهم لهذا الوضع ولحالات الطوارئ المختلفة.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن زوارق حربية إسرائيلية قصفت المنطقة الشمالية الغربية من القطاع.

وكانت وكالة "رويترز" للأنباء، ذكرت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد قوات ضخمة على الحدود مع قطاع غزة.

وحسب الوكالة، تجهز إسرائيل لحشد قوات برية كبيرة على طول حدود غزة اليوم الخميس، في الوقت الذي أطلقت حماس وابلًا صاروخيًا على جنوب إسرائيل منذ الليل.

خلال مكالمة هاتفية.. شكري ولافروف يبحثان التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بحث وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الروسي سيرجي لافروف خلال مكالمة هاتفية آخر تطورات التصعيد المستمر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الروسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن الخارجية الروسية أن لافروف وشكري تبادلا خلال المكالمة التي جرت بينهما اليوم الخميس الآراء بالتفصيل حول المسائل الملحة المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على التطورات في القدس الشرقية.

وذكر البيان أن الوزيرين "أعربا عن بالغ قلقهما إزاء التصعيد الخطيرة من حدة التوتر في الأراضي الفلسطينية ودعا إلى وضع حد في أسرع وقت ممكن للعنف الذي يهدد بمزيد من التصعيد".

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف وشكري أكدا سعي موسكو والقاهرة المشتركة إلى مواصلة تنسيق جهودهما بشكل وثيق من أجل إعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية المباشرة، لاسيما من خلال تفعيل آلية "الرباعية" الخاصة بتسوية النزاع في الشرق الأوسط (وهي تضم روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي).

وأجرت روسيا في الأيام الأخيرة سلسلة اتصالات مع الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" المسيطرة على غزة في مسعى لتهدئة التصعيد القائم حول القطاع والقدس الشرقية.