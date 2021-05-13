محمد البياع: شخصيتي في "القاهرة كابول" كانت صعبة بسبب اللهجة المستخدمة

قال الفنان محمد البياع ، أحد أبطال مسلسل القاهرة كابول ، إن شخصيته فى المسلسل لم يكن لها اسما محددا بل أطلق عليها طوال العرض "الضابط الأمريكى" وتم تقديم الشخصية بلكنة مصرية.

وأضاف الفنان محمد البياع ، خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن جلسات العمل فى تصوير المشاهد كانت قبل التصوير مباشرة.

وأشار أحد أبطال مسلسل القاهرة كابول، إلى أن المخرج كان يرى أن شخصيتي فى المسلسل مهمة جداً ، لأنها محور تغير الفنان طارق لطفى، منوهاً إلى “أننا كنا نصور فى هنجر ليلاً فى عز الشتاء”.

وتابع أحد أبطال مسلسل القاهرة كابول، أن الفنان طارق لطفى جيد جداً، وملتزم بدوره ويشجع الممثل بدون كلام، لافتا إلى أنه حالة تمثيلية كبيرة ومحترف.

وأكد أحد أبطال مسلسل القاهرة كابول، أن طارق لطفى أعطاه ثقة كبيرة خلال تصوير المشاهد، خاصة أن شخصيته كانت صعبة بسبب اللهجة المستخدمة في المشاهد.