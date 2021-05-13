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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاستبعاد .. اتحاد الكرة يحذر من تزوير أعمار لاعبي منتخب الناشئين بمعسكر يونيو

صدى البلد

حذرت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة من تكرار تزوير أعمار اللاعبين بصفوف منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦ فى معسكر شهر يونيو المقبل.

كان المنتخب الوطني للناشئين من مواليد 2006 بقيادة مؤمن سليمان أجرى أشعة PXR على اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق لضمان تطابق أعمارهم مع السن القانونية للمرحلة السنية.

وجاءت نتائج الأشعة لتؤكد تطابق أعمار غالبية اللاعبين المرشحين مع المرحلة السنية عدا خمسة لاعبين.

ومن المقرر اعادة اجراء الأشعة على جميع المرشحين مرة أخرى حيث تأتي نتائجها بشكل تقريبي.


ووجهت الجبلاية إنذارا شديد اللهجة إلى أى لاعب يتم اكتشاف تزوير عمره فى معسكر يونيو المقبل بالاستبعاد نهائيا من الانضمام إلى المنتخبات الوطنية بمختلف مسمياتها فى قادم الأيام.

وقررت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فتح تحقيق فى تزوير اعمار اللاعبين بصفوف منتخب مصر للناشئين مواليد ٢٠٠٦.

جاء ذلك بعد خروج ثلاثة لاعبين من معسكر منتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦ عقب نتائج التحاليل الخاصة بالمنتخب المصري التى كشفت عمر الاعبين الحقيقي مما ادي الي خروجهم من المعسكر واستبعادهم تماما .

ووفقا للتحاليل تم استبعاد ما يقرب من ١٤ لاعبا من منتخب ٢٠٠٦ حتي الآن فقط من نادي الزمالك و نادي وادي دجله والمقاولون العرب و نادي المصري  الإنتاج الحربي والأهلي.

واستدعي  الاتحاد المصري لكرة القدم، بعض اللاعبين الناشئين مواليد 2006، للانضمام لتجمع المنتخب الوطني، والذي يقوده المدير الفني مؤمن سليمان.

وانهى معسكر منتخب مصر 2006  مؤخرا بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الذى جرى تقسيمه علي مجموعتين ومن المقرر أن يقيم المنتخب معسكرة المقبل شهر يونيو المقبل.

يذكر أن مسؤولى الجبلاية أعلنوا عن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006 المقرر مشاركته في كأس العالم للناشئين المقرر إقامتها في بيرو عام 2023 المكون من: مؤمن سليمان مديرا فنيا، ومؤمن عبد الغفار مدربا عاما، وعصام عبده مدربا ويوسف طاهر مدربا لحراس المرمى.

اتحاد الكرة اللجنة الثلاثية نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة الجهاز الفني لمنتخب الناشئين

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