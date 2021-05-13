شيكابالا غلطان .. تفاصيل تقرير مراقب قمة الأهلي والزمالك رقم ١٢٢

ينشر صدى البلد تفاصيل ما ورد فى تقرير الدكتور ياسر عبد العظيم مراقب مباراة القمة رقم ١٢٢ بين الأهلي والزمالك.

كان الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تعادل مع المارد الأحمر بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني إيجابيا بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد القاهرة فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وتضمن تقرير مراقب القمة رقم ١٢٢ أن محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك هو الذى بدأ فى استفزاز جماهير النادى الأهلى بإشارته إلى حذائه ٣ مرات وتعمده ذلك ما جعل المشجعين ترد بعبارة وحدوه التى أشعلت الموقف برمته.

كما تضمن التقرير كافة الهتافات التى أطلقتها قلة من جماهير النادي الأهلي تجاه شيكابالا لدى تبديله أثناء مجريات لقاء القمة رقم ١٢٢.

يذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قررت توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 50 ألف جنيه لنزول أعضاء الجهاز الفني وبعض البدلاء لأرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و50 ألف جنيه للسباب الجماعي ضد أحد عناصر اللعبة، و20 ألفا للاعتراض الجماعي من الجهاز الفني ، و20 ألفا على بيتسو موسيماني المدير الفني لما ورد في حديثه خلال المؤتمر الصحفي.

كما قررت إدارة المسابقات توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادي الزمالك لنزول الجهاز الفني وبعض البدلاء أرض الملعب احتفالا بإحراز هدف، و 50 ألفا للاعتراض المتكرر الجماعي من الجهاز الفني، وإيقاف اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا" مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي.