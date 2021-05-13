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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. محافظ القاهرة: تطبيق الإجراءات الاحترازية بحزم.. ندى موسى تكشف تفاصيل صدمتها من هشام سليم خلال تصوير هجمة مرتدة

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والمتنوعة التي ترتبط بالمواطنين واستعرضت إجابات المسؤولين عليها نعرض لكم أبرزها :

محافظ القاهرة: تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل حزم للمحافظة على صحة المواطن

قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إننا مستمرون في متابعة الإجراءات الاحترازية التى اتبعتها الدولة، فى أول يوم لعيد الفطر المبارك.


محمد سلامة: المشاهد العادي يمتلك وعيا كافيا للتعليق على كل جوانب المشهد المقدم
قال محمد سلامة، مخرج مسلسل "موسى"، إن المسلسل كان صعبا فى تنفيذه جداً، لافتا إلى أن فريق العمل كله تعبوا بسبب عدد الساعات الطويلة بمتوسط 16 ساعة تصوير مع البرد القارس.

كيف استعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية لعيد الفطر المبارك.. فيديو

قال عبد المنعم خليل، رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة، إنه لا يوجد أى إجازات لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى جميع المواسم والأعياد، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الوزارة وجميع المديريات بحسب تعليمات الوزير تعمل على قدم وساق، لتوفير السلع الغذائية والخبز وغيرها بأنحاء الجمهورية.

مخرج مسلسل "موسى" يكشف كواليس مشهد الفيضان

قال محمد سلامة مخرج مسلسل "موسى"، إن الفنان محمد رمضان ممثل ملتزم ومقاتل، وسمية الخشاب مبهجة جداً وتوزع طاقة إيجابية داخل اللوكيشن.


وكيل وزارة الصحة بقنا : سيارات الإسعاف كانت متمركزة صباحا بجوار المساجد

قال راجى تواضروس ، وكيل وزارة الصحة بقنا ، إننا نعمل على  3 محاور رئيسية الوقائى ، والعلاجى ، الإسعاف ، لافتا أن سيارات الإسعاف كانت متمركزة صباحا بجوار المساجد .

متحدث التنمية المحلية يوضح آليات تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمحافظات خلال العيد

قال دكتور خالد قاسم ، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية ، إن معالي وزير التنمية المحلية يتابع مع السادة المحافظين خلال الاتصال المباشر صباح اليوم من خلال غرفة محليات التنمية المحلية .

استشاري تغذية علاجية تكشف عن روشتة لتجنب زيادة الوزن في العيد مع تناول الكعك
كشفت الدكتورة فرح حسين، استشارى التغذية العلاجية، روشتة لتجنب زيادة الوزن فى العيد مع تناول الكعك، قائلة: السعرات الحرارية الخاصة بالكعك تكون متفاوتة وتعتمد على أكثر من عامل، منها حجمها والمكونات الخاصة بها وحشوتها من شوكولاتة أو ملبن او غيره.

ندى موسى تكشف تفاصيل صدمتها من هشام سليم خلال تصوير هجمة مرتدة
كشفت الفنانة ندى موسي، كواليس أدوارها فى مسلسل هجمة مرتدة وبين السما والأرض، قائلة: إن "الدورين كانا صعبين لأنهما كانا عكس بعضهما تماما، وبدأت هجمة مرتدة من السنة اللى فاتت"، مشيرة إلى أنها درست كثيرا لتأدية هذا الدور.

كيف نهيئ الجهاز المناعي للتعامل مع كورونا خلال عيد الفطر .. استشاري يوضح

قال الدكتور محمد راشد ، استشاري التحاليل الطبية والفيروسات ، إن شهر رمضان المبارك يكثر فيه العزومات والتجمعات أثناء الإفطار ، ما أدى ذلك لزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

 

اخبار التوك شو عيد الفطر استشاري تغذية هجمة مرتدة بين السما والأرض

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