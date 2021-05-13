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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

toyota camry 2021

مواصفات تويوتا كامري 2021 في السعودية .. صور

تويوتا كامري toyota
تويوتا كامري toyota camry 2021

طرحت مؤخرا شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية السيارة تويوتا كامري toyota camry 2021 في المملكة العربية السعودية و جائت بتحديثات بشبك أكبر ومصد أمامي محدث، مع مصابيح خلفية مدمجة بلون جديد . 

وتتوفر تويوتا كامري toyota camry 2021 بثلاثة خيارات للمحرك، الأول محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات وخزان وقود يسع لـ 60 لتر و الثاني محرك هايبرد 200 سي سي 4 سلندر بقوة 212 حصان وعزم 221 نيوتن متر بفتيس CVT  وخزان وقود يسع لـ 50 لتر.

أما المحرك الثالث الأقوى في تويوتا كامري toyota camry 2021 هو محرك 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 297 حصان وعزم 356 نيوتن متر بفتيس 8 سرعات وخزان وقود يسع لـ 60 لتر . 

 تويوتا كامري toyota camry 2021 متاحة بجنوط 16 و17 و18 بوصة، وتتوفر بـ 10 ألوان خارجية بينها الأزرق، المعدني، الأسود، الأحمر، الجرافيتي، الأبيض، الأبيض اللؤلؤي، الفضي المعدني، الأبيض اللؤلؤي بسقف أسود أو الأحمر بسقف أسود .

داخلية تويوتا كامري toyota camry 2021 بها شاشة نظام الترفيهي عائمة مقاس 7 أو 9 بوصة تدعم آبل كاربلاي، ويتوفر نظام صوتي بـ 6 أو 9 مكبرات، مع لمسات تصميمية فخمة وسقف بانورامي في فئتي جراندي ولومير، وبالنسبة لأنظمة السلامة، فأصبحت السيارة تتوفر بنظام الحماية ما قبل التصادم، ومثبت سرعة راداري والمساعدة بتتبع المسار والتحذير من مغادرة المسار والإضاءة العالية التلقائية.

تويوتا كامري camry toyota camry 2021 سيارات الخليج

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