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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدنا السيطرة

يائير لابيد: نتنياهو سبب الفوضى في إسرائيل

يائير لابيد ونتنياهو
يائير لابيد ونتنياهو

أكد رئيس الحكومة الأسرائيلية المكلف يائير لابيد، أن ما يحدث في إسرائيل هو فقدان للسيطرة، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو قاد تل أبيب للفوضى.

ووفقًا لـ"العربية"، أضاف لابيد: "نحتاج من الجميع في إسرائيل تحمل مسؤولية بعضهم البعض.

كما قال لابيد، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه التقى بوزير الدفاع بيني جانتس لإجراء محادثة بشأن التطورات الأمنية والوضع الراهن ضد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

ولفت: "كما تحدثنا عن ضرورة التحرك لوقف العنف والتحريض الخطير الذي يحرق الوضع الاجتماعي في إسرائيل" على حد قوله.

وفي وقت سابق، توعد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بضرب قدرات حماس، وعدم السكوت على الانتفاضة التي قاوم بها الفلسطينيون مطامع المستوطنين في القدس المحتلة.

فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس أن الحكومة العبرية تريد مواصلة عمليتها العسكرية الحالية في قطاع غزة حتى "ضمان هدوء طويل الأمد".

حماس إسرائيل نتنياهو غزة الاحتلال الاسرائيلي

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