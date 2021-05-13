إمرأة تنفق نصف مليون جنيه استرليني لتتحول إلى باربي| صور

بسبب عقدة نفسية..

أنفقت إمرأة أكثر من 24000 جنيه إسترليني ما يوازي " ٥٠٠ الف جنيه" لتحول نفسها إلى "باربي حقيقية".

ويرجع هذا الأمر بسبب عقدة نفسية تعرضت لها " جيسي باني"، حيث كان يمنعها والديها باللعب بالدمى عندما كانت صغيرة ولم يكن والديها حريصين على وضع أحمر الشفاه لها بالرغم من كونها بنت.

ولكن على الرغم من نشأتها في قرية ريفية محافظة في ألمانيا ، كانت مصممة على أن تكون مختلفة، لذا قررت جيسي ، التي أحبت ارتداء الملابس وهي طفلة ، الانتقال إلى فيينا ، النمسا ، عندما تركت المدرسة في عام 2019.

في سن 18 ، أنفقت 6000 جنيه إسترليني قد وفرها لها والداها خلال طفولتها ، لتنفق هذه الأموال في جراحة لتكبير الثدي.

قالت جيسي: "لقد نشأت في قرية في ألمانيا وكنت أرغب دائمًا في وضع المكياج وأن أكون أكثر جرأة "لم يعجب والدي عندما أردت أن أكون أكثر أنوثة أو أبدي اهتمامًا بالمكياج والتصميم".

وتابعت"عندما تركت المدرسة ، انتقلت إلى مدينة أكبر وبدأت في أن أصبح أكثر أنوثة، لقد استخدمت الأموال التي وفرها والداي مقابل أول مجموعة من عمليات زراعة الثدي.

و في أغسطس 2020 ، عندما كانت في التاسعة عشرة من عمرها ، خضعت جيسي لعملية تكبير ثانية للثدي بقيمة 6000 جنيه إسترليني ، كما أنها أنفقت 6000 جنيه إسترليني على نفخ الشفاه ، و 1500 جنيه إسترليني على حقن البوتوكس ، و 2000 جنيه إسترليني على حشو الخد والذقن ، و 2500 جنيه إسترليني على شفط الدهون في السنوات الأخيرة.