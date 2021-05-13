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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لرفع معنوياتهن.. مستشفى كفر الزيات يحتفي بـ مصابات كورونا في عيد الفطر

مستشفى كفر الزيات
مستشفى كفر الزيات العام يحتفي بـ مصابي فيروس كورونا

 احتفى مستشفى كفر الزيات العام، مع المصابات بفيروس كورونا، بعيد الفطر المبارك للعمل على رفع الروح المعنوية لهم، لما له من أثر كبير في تحسن الحالة الصحية للمرضى.

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جاء في لفتة إنسانية تزامنا مع احتفالات عيد الفطر المبارك.

وقام فريق العلاقات العامة بالمستشفى، بناء على توجيهات  الدكتور عبدالعال قوزع، مدير عام المستشفى بتقديم التهانى والمباركة بمناسبة عيد الفطر المبارك  داخل الحجر الصحى، لرفع الروح المعنوية.

وأشار الدكتور رامي نوفل، وكيل المستشفى، رئيس فريق العلاقات العامة، إلى أن هذا الحفل ترك أثرا كبيرا بالمرضي وزاد من إصرارهم على تخطي محنة الإصابة بالفيروس.

من جانبهم تقدم المرضى بالشكر للطاقم الطبي والإداري بالمستشفى، على رأسهم مدير المستشفى، تقديرا لما قدموه من جهد خلال فترة رعايتهم لهم بالحجر الصحى وتوفير جميع سبل الراحة والرعاية اللازمة لهم لحين تمام شفائهم، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية.

مستشفى كفر الزيات العام يحتفي بـ مصابي فيروس كورونا في عيد الفطر المبارك

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مصاب فيروس كورونا احتفالات عيد الفطر مدير مستشفي كفرالزيات وكيل الصحة بالغربية

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