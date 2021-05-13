قصة مثيرة.. مستشفى يلف شاباً ميتاً كالمومياء بعد دخوله جناح فيروس كورونا

قصة مثيرة

واجهت أسرة شاب صدمة عمرها بعد أن أصيب بجروح خطيرة في حادث سيارة، وتُرك بالمستشفى يموت في جناح مخصص لمصابي فيروس كورونا بدلاً من العلاج.

ووفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية، فإن ميروين فابريجاس دخل إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير في 30 أبريل في الفلبين.

وتدّعي عائلته أن أجهزة التنفس نزعت عنه قبل وفاته وأن جسده كان ملفوفًا مثل مومياء داخل المستشفى.

فيما نفى المستشفى ارتكاب أي مخالفة، مُدعين أنهم أدخلوه إلى جناح فيروس كورونا كإجراء احترازي وأنه مات بالفعل عندما أغلقوا جهاز دعم الحياة عنه.

وكان قد نقل الشاب المصاب بجروح خطيرة إلى المنطقة الثانية للمركز الطبي والصدمات في بلدية بايومبونج في مقاطعة نويفا فيزكايا الفلبينية حيث ورد أنه تم قبوله كمريض فيروس كورونا، ثم قيل إنه توفي بشكل مأساوي متأثراً بجروحه في حادث طريق أثناء وجوده في جناح مرضى Covid-19.