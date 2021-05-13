10.6مليار جنيه حجم السيولة المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع

ﺑﻠﻎ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻧﺤﻮ 10.6 ﻣﻠﻴﺎﺭ جنيه ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻧﺤﻮ 1041 مليون ورقة ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 107 آلاف ﻋﻤﻠية.

ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﻗﺪﺭﻫﺎ 10 ﻣﻠﻴﺎﺭات ﺟﻨﻴﻪ ﻭ ﻛﻤﻴﺔ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺑﻠﻐﺖ 1148 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭﺭﻗﺔ ﻣﻨﻔﺬﺓ ﻋﻠﻰ 103 آلاف ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍأﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻭﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻋﻠﻰ 24.84 % ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺭﺓ. ﻓﻰ ﺣﻴﻦ ﻣﺜﻠﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻝ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ ﻧﺤﻮ 75.16 % ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اخر الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 672.151 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.77%، ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 2108 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.12% ليغلق عند مستوى 13047 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2161 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 3096 نقطة.