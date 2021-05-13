خوفاً منه .. شرطة الاحتلال تلاحق طفلاً يحمل سلاحًا لعبة .. فيديو

طاردت قوات الاحتلال الإسرائيلى طفلاً فلسطينيًا صغيرًا والسبب غريب للغاية.

وحسب قناة “الغد” فإن قوات الاحتلال الإسرائيلى طاردت طفلاً فلسطينياً صغيراً يحمل سلاحاً لعبة.

وتحدّث مصور الفيديو قائلاً: "لا حول ولا قوة إلا بالله بيطاردوا ولد صغير عشان معاه بندقية خرز".

وكان قد كشف مراسل فضائية “سكاي نيوز” اخر تفاصيل الحرب بين غزة وإسرائيل.

وقال مراسل “سكاى” إن كتائب القسام الذراع العسكرية لـ حركة حماس أطلقت عددًا من الصواريخ تجاه إسرائيل، معقبًا: "صواريخ لأول مرة يتم الكشف عنها مثل صاروخ يسمي عياش ويصل مدى الصاروخ 250 كيلو".

وأوضح، أن حماس استهدفت قبل قليل مطار رامون بالقرب من إيلات جنوب إسرائيل بصاروخ عياش.

ولفت مراسل سكاى نيوز، إلى أن حماس استهدفت عددًا من المدن الإسرائيلية، وبعض القواعد العسكرية.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، غارات جوية جديدة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.