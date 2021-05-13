ظهرت 3 دقائق ونصف.. دينا الشربينى تفاجئ جمهور قصر النيل فى الحلقة الأخيرة

فى ظاهرة ربما تكون نادرة الحدوث بالنسبة لبطلات الأعمال التليفزيونية، فاجأت الفنانة دينا الشربينى جمهورها فى الحلقة الأخيرة من مسلسل “ قصرالنيل ”، وظهرت لمدة 3 دقائق ونصف فقط.

دينا الشربينى، هى بطلة العمل، قدمت خلال الحلقة خطوة جرئية لا تقدم عليها معظم الفنانات وتحديداً البطلات، واقتصر ظهورها فى الحلقة التى تبلغ مدتها 27 دقيقة على أخر 3 دقائق ونصف من الحلقة، كما أنها ظلت صامتة ولم يكن لها أى جمل حوارية.

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل قصر النيل العديد من الأحداث، ودخلت عايدة “ ريهان عبد الغفور ” مصحة نفسية، بسبب تعرضها لصدمة نفسية عقب تأميم القصر.

أما أبناء السيوفى فقد بدوا حياتهم من الصفر، وتمكن حسين “ صبرى فواز ” من فتح شركة استيراد وتصدير بعد أن تم عزله من منصب رئيس مجلس الإدارة، وعمل لفترة كمحاسب ثم تمكن من فتح الشركة الخاصة به، أما فوزى “أحمد خالد صالح ” فبدأ بتقديم أدوار فى السينما، ثم حاز على إعجاب المخرجين، ليسندوا إليه بعد ذلك أدوار بطولة، كما أنه عاد إلى طليقته سعاد، أما نبيل “ نبيل عيسى ” فقد عمل كجرسون فى أحد المطاعم ، ليتمكن بعد 10 سنوات من شراء المطعم .

وكانت المفاجأة بعودة كامليا “ دينا الشربينى ” و" خالد نوح " من الخارج بعد مرور 10 سنوات، وتمكنا من شراء القصر، وبحثا عن الكنز ، ليجدونه بداخل القصر غرفة مليئة بالذهب.